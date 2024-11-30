吉力吉撈首例原名躍國際　林智勝：難念也增印象！讓大家認識我們

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，吉力吉撈.鞏冠。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台東報導

世界12強賽中華隊奪冠，吉力吉撈・鞏冠的排灣語原名躍上世界舞台，也受到日媒相當多的關注，陳鏞基身為第一位以原名登錄的職棒球員，也讚賞他的身分認同，以及在球場上的「勇士精神」。

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吉力吉撈·鞏冠的原名是排灣語Giljegiljaw Kungkuan，日媒從最初使用漢字的平假名拼音，到後來修正為正確發音，獲得台日球迷肯定。

陳鏞基表示，「雖然廣播講不太出來他的名字，我是覺得很好。身為原住民選手，為自己感到驕傲，沒有不對。」

陳鏞基稱讚吉力吉撈在球場上展現個人風格：「他一直以來都是這樣的個性，大家看他打球就知道，非常樂觀，上了球場什麼都不怕，很有原住民勇士的精神。」

林智勝也提到，「以前不了解，到現在證明，讓國際知道他名字有多難念，但也是增加印象，原民在運動上有很多人才，這也是原棒協在推廣的，從（張）泰山到我、（王）勝偉，希望讓大家認識我們。」

吉力吉撈是首位在國際賽以原名出賽的台灣球員，陳鏞基表示期待有更多球員躍上世界舞台。「身為原住民能在國際賽場上發光發熱，是身為原住民運動員希望能看到的。」

▲陽耀勳、張志豪、林智勝、陳鏞基關懷盃合體。（圖／記者楊舒帆攝）