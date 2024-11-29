台灣U12棒球也奪冠！AIT秒發文祝賀　台球迷湧入：謝謝美國

記者游郁香／綜合報導

中華隊U12小將在亞洲盃少棒賽一路過關斬將挺進冠軍戰，今(29)日以5比1擊敗勁敵韓國，完成2連霸，美國在台協會(AIT)粉專再次發文恭喜台灣，「台灣小將在球場上精湛的表現、勇往直前的鬥志，都讓我們所有人深受鼓舞。」台灣球迷則湧入刷一排，「謝謝美國！」

▲2024年U12亞洲盃中華隊。（圖／中華棒協提供）

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美國在台協會(AIT)粉專在世界12強賽期間屢次發文，包括關鍵的4強複賽，美國隊擊敗委內瑞拉將中華隊送入冠軍戰，AIT當時幽默寫道，「美國贏啦！！！！！（不客氣）」在中華隊冠軍戰4比0擊敗日本武士隊後，AIT也馬上恭賀台灣創造歷史，強調台日美拿下這屆賽事前3名，希望3方的友誼繼續前行，帶給世界更多感動。

中華隊U12小將昨(28)日完封日本隊，今日則以5比1擊退韓國，奪下亞洲盃少棒賽冠軍，AIT粉專再次獻上祝福，「恭喜！台灣棒球再奪冠軍，台灣U12少棒隊一路過關斬將，在剛剛與南韓爭冠的賽事中以5：1取得勝利，獲得2024年亞洲少棒錦標賽冠軍！台灣小將在球場上精湛的表現、勇往直前的鬥志，都讓我們所有人深受鼓舞。再次恭喜台灣！」

台灣球迷湧入回應，「謝謝美國」、「台美友好」、「謝謝AIT的祝賀」、「謝謝美國，我還以為沒什麼人在看小朋友的比賽」、「感謝美國支持」。

▲U12亞洲盃中華隊。（圖／球隊提供）