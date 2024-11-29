日本U12遭台灣完封後井端監督來打氣　季軍戰10比0「扣倒」中國

記者游郁香／綜合報導

日本U12小將昨(28)日在亞洲盃少棒賽遭中華隊完封，宣告無緣冠軍戰，今(29)日季軍戰對上中國，3名投手合力送出7次三振，加上打線狂掃12支安打，以10比0在5局就提前「扣倒」中國，連2屆拿下季軍。值得一提的是，日本武士隊監督井端弘和，今日也親自到場勉勵U12小將。

日本武士隊上周在世界12強賽0比4不敵中華隊，尋求衛冕失利，U12小將昨日也被中華隊1比0完封，只能打季軍戰，日本武士隊監督井端弘和今日親自到位於愛媛縣松山市的球場，替U12小將加油打氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日本武士隊監督井端弘和。（圖／記者李毓康攝）

井端弘和說，「雖然我認為他們不會滿足於U12，希望他們接下來目標是U15，然後是U18。希望他們能繼續打棒球，並將棒球的樂趣傳遞給其他人，這樣我會很高興。」

結果日本小將也沒讓他失望，3名投手聯手封鎖中國打線，送出7次三振，四棒古畑太誠包辦3安、2打點，全隊狂掃12支安打，5局就提前以10比0「扣倒」中國。

日本U12監督仁志敏久表示，「看到了他們的成長，在這短時間內也有了變化，希望他們能在今後的生活和棒球中繼續展現出成長的姿態。」