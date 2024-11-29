運動雲

>

大谷翔平重啟「二刀流」反成枷鎖？　日媒：下季獲MVP難度很高

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

大聯盟衛冕軍道奇球星大谷翔平，預計在明年3月開幕系列賽重啟「二刀流」，全世界球迷引頸期待，日本媒體《日刊現代》卻直言，進行過2次手肘韌帶修復手術的大谷，下季投打出賽機會可能都會受限，要連續3年、第4度贏得MVP的難度非常高，「二刀流」反成了他的枷鎖。

時隔4年再次奪下世界大賽冠軍的道奇，近日傳出將以5年1.82億美元(約59.2億台幣)的價碼簽下2屆塞揚獎(2018、2023年)強投史奈爾(Blake Snell)，加強先發輪值；31歲的史奈爾上季披巨人戰袍，曾在今年8月投出無安打比賽。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除了新加入的史奈爾，大谷翔平下季也將以投手身份復出，重啟投打「二刀流」。大谷在今年世界大賽期間遭逢左肩半脫臼，傷到肩關節唇，不得不動刀治療，他的右手肘則進行過2次韌帶修復手術。

▲▼道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

《日刊現代》指出，道奇網羅史奈爾背後的原因之一，是他們無法讓大谷「全力」以為投手身份出賽，他回歸後投球數肯定會受限。道奇總管高梅茲(Brandon Gomes)表示，大谷左肩恢復狀況良好，打擊方面預計能趕上明年春訓，但明年3月能否在東京巨蛋的開幕系列賽登板，他的態度謹慎。

高梅茲說，「由於還有不確定因素，我們希望找到最佳的處理方法。」日本媒體解讀，這意味著即使大谷下季恢復「二刀流」，依然得以打者為主，「然而，既然已經決定以投手身份復出，像本季作為打者那樣自由地盜壘將不再可能，承擔投手角色也會減少他以打者身份出賽的機會。」

《日刊現代》直言，過去天使讓大谷在幾乎沒休息的情況下進行「二刀流」，登板日也作為打者上場的使用方式，已不再現實。大谷去年投出10勝5敗，並以打者身份敲出44支全壘打，第2度贏得美聯MVP，但他下季投打機會可能都會受限，能否取得同樣亮眼的成績是未知數，「連續3年、第4次獲得MVP的難度將相當高。」

▲▼轉戰道奇首年就奪冠的日本球星大谷翔平，在11月1日的冠軍遊行中帶著愛妻田中真美子和愛犬一同亮相。（圖／達志影像／美聯社）

▲轉戰道奇首季就奪冠的日本球星大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球大谷翔平道奇

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

陳傑憲揭「尋妻記」原因：是巧合　曝與老婆從宮廟開始認識

陳傑憲揭「尋妻記」原因：是巧合　曝與老婆從宮廟開始認識

江國豪寄手套到日本　辰己涼介IG限動「2字回應」

江國豪寄手套到日本　辰己涼介IG限動「2字回應」

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

快訊／富邦悍將2年輕球員不打了　陳冠勳、蘇煒智任意引退

快訊／富邦悍將2年輕球員不打了　陳冠勳、蘇煒智任意引退

不只吉力吉撈！林家正惦惦吃三碗公　融入受訪背景「默默盜壘」

不只吉力吉撈！林家正惦惦吃三碗公　融入受訪背景「默默盜壘」

陳傑憲經紀人爆：美日職都有興趣挖角　本人態度曝光

陳傑憲經紀人爆：美日職都有興趣挖角　本人態度曝光

快訊／U12亞洲盃中華隊5比1力克韓國　勇奪隊史第8冠

快訊／U12亞洲盃中華隊5比1力克韓國　勇奪隊史第8冠

中職6球團繳交60人　陳鴻文、廖任磊不在名單

中職6球團繳交60人　陳鴻文、廖任磊不在名單

敲碗「經典賽徵召」2台美混血MLB球員　蔡其昌5字回應

敲碗「經典賽徵召」2台美混血MLB球員　蔡其昌5字回應

富邦悍將提交契約保留球員　蔣智賢等14人未列入

富邦悍將提交契約保留球員　蔣智賢等14人未列入

「最美死刑犯」20歲被槍決！死前突曝暗黑要求...全場傻了

熱門新聞

陳傑憲揭「尋妻記」原因：是巧合　曝與老婆從宮廟開始認識

江國豪寄手套到日本　辰己涼介IG限動「2字回應」

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

快訊／富邦悍將2年輕球員不打了　陳冠勳、蘇煒智任意引退

不只吉力吉撈！林家正惦惦吃三碗公　融入受訪背景「默默盜壘」

陳傑憲經紀人爆：美日職都有興趣挖角　本人態度曝光

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳傑憲揭「尋妻記」原因　曝與老婆從宮廟開始認識

2辰己涼介再TAG江國豪　限動2字回應

3辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲

4富邦2年輕球員不打了　陳冠勳、蘇煒智引退

5林家正惦惦融入受訪背景「默默盜壘」

最新新聞

1日本U12季軍戰10比0「扣倒」中國

2王溢正、賴鴻誠不在台鋼規劃　兄弟待討論

3「原名在世界發光」 王勝偉：感謝吉力吉撈展現原民特色

4中國羽壇女神未婚夫、搭檔接連宣布退休

5U12亞洲中華5比1韓國　隊史第8冠

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林昱珉下個月當爸！林母喜當阿嬤「很開心」　球迷朝聖擠爆早餐店

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

郭俊麟缺席英雄遊行！父驕傲兒表現打120分　證實最後1次打國家隊

吉力吉撈盜壘

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366