大谷翔平重啟「二刀流」反成枷鎖？　日媒：下季獲MVP難度很高

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

大聯盟衛冕軍道奇球星大谷翔平，預計在明年3月開幕系列賽重啟「二刀流」，全世界球迷引頸期待，日本媒體《日刊現代》卻直言，進行過2次手肘韌帶修復手術的大谷，下季投打出賽機會可能都會受限，要連續3年、第4度贏得MVP的難度非常高，「二刀流」反成了他的枷鎖。

時隔4年再次奪下世界大賽冠軍的道奇，近日傳出將以5年1.82億美元(約59.2億台幣)的價碼簽下2屆塞揚獎(2018、2023年)強投史奈爾(Blake Snell)，加強先發輪值；31歲的史奈爾上季披巨人戰袍，曾在今年8月投出無安打比賽。

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除了新加入的史奈爾，大谷翔平下季也將以投手身份復出，重啟投打「二刀流」。大谷在今年世界大賽期間遭逢左肩半脫臼，傷到肩關節唇，不得不動刀治療，他的右手肘則進行過2次韌帶修復手術。

▲道奇大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

《日刊現代》指出，道奇網羅史奈爾背後的原因之一，是他們無法讓大谷「全力」以為投手身份出賽，他回歸後投球數肯定會受限。道奇總管高梅茲(Brandon Gomes)表示，大谷左肩恢復狀況良好，打擊方面預計能趕上明年春訓，但明年3月能否在東京巨蛋的開幕系列賽登板，他的態度謹慎。

高梅茲說，「由於還有不確定因素，我們希望找到最佳的處理方法。」日本媒體解讀，這意味著即使大谷下季恢復「二刀流」，依然得以打者為主，「然而，既然已經決定以投手身份復出，像本季作為打者那樣自由地盜壘將不再可能，承擔投手角色也會減少他以打者身份出賽的機會。」

《日刊現代》直言，過去天使讓大谷在幾乎沒休息的情況下進行「二刀流」，登板日也作為打者上場的使用方式，已不再現實。大谷去年投出10勝5敗，並以打者身份敲出44支全壘打，第2度贏得美聯MVP，但他下季投打機會可能都會受限，能否取得同樣亮眼的成績是未知數，「連續3年、第4次獲得MVP的難度將相當高。」

▲轉戰道奇首季就奪冠的日本球星大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）