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大谷翔平表態想打洛杉磯奧運　難成真3大理由曝：降低經典賽價值

▲▼大谷翔平、9日經典賽預賽日本對陣中國。（圖／路透）

▲大谷翔平去年代表日本隊參加經典賽。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

日本「二刀流」球星大谷翔平轉戰道奇首季就贏得世界大賽冠軍，第3度全票獲頒MVP，他日前表態願意代表日本參加2028洛杉磯奧運，不過大聯盟並不允許在40人名單中的球員征戰奧運，現階段態度也沒有改變，日本棒球文化學會會長鈴村裕輔點出大谷的「奧運夢」難以成真的3大理由。

大谷翔平曾在今年明星賽期間公開表示，奧運是很特別的國際大賽，「我當然有出賽的意願。」洋基重砲「法官」賈吉(Aaron Judge)和費城人主砲哈波(Bryce Harper)等頂級巨星也都對參加奧運有興趣，大聯盟球員工會可能會蒐集這些具代表性選手的意見，試圖說服各隊老闆和聯盟官方。

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▲▼ 大谷翔平、貝茲（Mookie Betts） 。（圖／路透）

▲道奇球星大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

強調會「重視大谷意見」的大聯盟球員工會主席克拉克(Tony Clark)，計畫在休賽季與大谷針對球員參加2028洛杉磯奧運一事進行討論。目前大聯盟並不允許在40人名單內的球員代表國家出戰奧運，現階段也沒有表現出「改變」這一方針的態度。

日本名城大學副教授、棒球文化學會會長鈴村裕輔在《日刊現代》的專欄中，點出大谷等大聯盟球星的「奧運夢」難以成真的3大理由。

▲▼日籍球星大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲道奇球星大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

首先是「舉辦時間」的問題。奧運舉辦時正值MLB的賽季進行中，從9月到10月，NFL、NHL、NBA也陸續開賽，賽季的中斷和延長會導致棒球關注度的下降；其次是「球員受傷」的問題，如果球員在奧運期間受傷，將對各球隊造成重大影響，還會引發補償問題；第3個原因則是「相對降低經典賽的價值」。

大聯盟球員只能參加經典賽這一事實，是經典賽吸引力的一部分，並在決定轉播權利金時也起到重要作用。」鈴村裕輔說，「派大聯盟球員參加可能削弱經典賽吸引力的奧運，這對大聯盟來說是難以接受的。」

▲經典賽日本隊大谷翔平。（圖／截自侍JAPAN官網）

▲大谷翔平去年代表日本隊參加經典賽。（圖／路透）

經典賽被稱為「大聯盟為賺錢而舉辦的賽事」，主辦的WBCI是由大聯盟和大聯盟球員工會共同成立的組織。儘管收入如門票、贊助合約、轉播權利金和商品肖像權的一部分會分配給參賽國，但60%到70%的收入會流入大聯盟和大聯盟球員工會的口袋。

因此，允許大聯盟球星參加奧運，恐降低經典賽的價值，而從經典賽中受益的大聯盟選手也可能會帶給自己麻煩，這種情況下，大聯盟恐難以做出讓步。

▲▼一張圖了解棒球國際3大賽。（圖／記者游郁香製）

關鍵字： 洛杉磯奧運MLB大谷翔平棒球經典賽

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