受夠了！灰狼「蟻人」與隊友激烈交流　直言全隊很軟像一群小孩

"We soft as hell as a team ... just a bunch of little kids." ????— Bleacher Report (@BleacherReport) November 28, 2024
Anthony Edwards on the current state of the T'Wolves after their 4th straight loss
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記者游郁香／綜合報導
灰狼上季睽違20年重返西區冠軍賽，近9戰卻狂輸7場，8勝10敗跌到西區第12，在送走前任一哥唐斯(Karl-Anthony Towns)後，仍未找到新的勝利方程式。肩負起重擔的「蟻人」艾德華茲(Anthony Edwards)比賽中多次與隊友激烈交流，賽後更直言團隊很軟，「我們無法溝通，就像一群小孩子在玩一樣。」
灰狼開季前進行震撼交易，將前頭牌唐斯送往尼克，換回明星前鋒藍道(Julius Randle)與射手迪文琴佐(Donte DiVincenzo)，開季取得 6勝3敗後，團隊近期陷入嚴重低潮，包含27日在延長賽以111比117不敵火箭，28日搞砸第4節的12分領先被國王逆轉，已經吞下4連敗，近9戰只拿2勝。
Anthony Edwards has had enough.
Love this leadership pic.twitter.com/Z7h9xVhjQp— Bull Run (@run_bull_) November 28, 2024[廣告]請繼續往下閱讀...
灰狼戰績持續下滑到8勝10敗，淪為西區後段班隊伍，對國王一役攻下全隊最高29分的「蟻人」艾德華茲，比賽中多次被拍到與隊友「法國巨塔」戈貝爾(Rudy Gobert)、藍道等人「激烈交流」，似乎已經受夠了。談到遭沙加緬度逆轉，他無奈地說，「我們看起來確實像只會在領先時表現好的人。」
「我們落後時，沒有人想說話。我們領先時，大家都在歡呼。我們再次落後時，又沒人說話，這就是只會在領先時表現好的定義。我們整支球隊，包括我自己在內，我們都是這樣的。」他認為團隊每個人的「優先目標」不一致，是輸球的主因。
▲灰狼蟻人艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）
艾德華茲更說，「我認為我們內部作為一支球隊是非常軟弱的，不是對其他球隊，而是內部，我們很軟弱。我們無法溝通，就像一群小孩子在玩一樣。整支球隊都是如此。我們必須解決這個問題，因為我們不能沿著這條路走下去。」
「我說的是整個球隊。」顯得十分無奈的艾德華茲表示，「無論我們有多少人，全部15個人，我們都進入了自己的『殼』裡，我們只是漸漸遠離彼此。這很明顯，我可以看到，球隊可以看到，教練也可以看到。」
艾德華茲也提到，現在連明尼蘇達主場的球迷都在噓他們，「這真是瘋狂，我們在自己的主場被嘘。這太不尊重人了，真的瘋狂。」
▲灰狼蟻人艾德華茲。（圖／達志影像／美聯社）
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