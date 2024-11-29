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佐佐木朗希被爆與道奇有「祕密協議」　大聯盟：若有證據將調查

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲「令和怪物」佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

日本「令和怪物」佐佐木朗希利用入札制度(Posting System)挑戰大聯盟，他在千葉羅德的隊友凱戈(Dallas Keuchel)一席「聽說佐佐木已決定與道奇簽約」的發言，引發佐佐木朗希與道奇之間存在「祕密協議」的質疑；對此大聯盟主席曼弗瑞(Rob Manfred)表示，若有違反規定的證據，聯盟將展開調查。

洛杉磯媒體《Dodger Blue》報導，23歲的佐佐木朗希挑戰大聯盟的消息傳出後，道奇隊迅速成為他的熱門新東家之一，這種猜測在他的羅德隊友凱戈公開表示，「聽說佐佐木已決定與道奇簽約」後進一步加劇，引發雙方是否存在「祕密協議」的質疑，佐佐木的經紀人沃夫(Joel Wolfe)出面駁斥這一消息。

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對此大聯盟主席曼弗瑞則回應，「如果有任何理由相信(他們)違反了我們的規定，你可以放心，我們會徹底調查並弄清楚真相。」

▲佐佐木朗希。（圖／日本武士官網）

▲佐佐木朗希。（圖／日本武士官網）

已經擁有兩位日本巨星大谷翔平、山本由伸的道奇，一直都對佐佐木朗希很感興趣，但沒有證據表明他們與這位23歲投手達成祕密協議。佐佐木被公認是日本最具天賦的投手之一，直球球速能超過160公里，還擁有落差很大的指叉球。

曼弗瑞近日曾透露，佐佐木朗希的簽約時間預計落在明年1月15日之後，根據大聯盟的勞資規定，由於佐佐木未滿25歲，只能從小聯盟合約起步。

《Dodger Blue》指出，「道奇在簽約方面不會有金錢上的優勢。雖然道奇最終可能會簽下佐佐木，但他們的簽約之路不像看起來那麼容易。道奇對佐佐木的追求可能受到他有傷在身，且可能更願意與小市場球隊簽約的影響，據傳這位右投手與教士王牌達比修有很親近。」

關鍵字： MLB棒球日職佐佐木朗希道奇令和怪物

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