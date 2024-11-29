敲碗「經典賽徵召」2台美混血MLB球員　蔡其昌5字回應

記者黃翊婷／綜合報導

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，不過，明年2月WBC經典賽資格賽即將開打，網友們敲碗希望徵召2位台美混血的美國職棒大聯盟球員卡洛爾（Corbin Carroll）、費爾柴德（Stuart Fairchild），沒想到竟然獲得中職會長蔡其昌回應「保持聯絡中」。

▲蔡其昌回覆網友。（圖／翻攝自Threads）

面對明年2月即將開打的WBC經典賽資格賽，有網友在Threads發文，許願希望能夠徵召2位台美混血的美國職棒大聯盟球員卡洛爾、費爾柴德，文末還標記中職會長蔡其昌。沒想到文章公開不久就收到蔡其昌的回覆，他表示「保持聯絡中」，還附上2個笑臉表情符號。

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▼▲上圖為卡洛爾。下圖為費爾柴德。（圖／達志影像／美聯社）

雖然其他網友也紛紛留言表示期待，但大多數人都覺得成功機率不大，「球團願意放人的機率不高」、「說真的很難，畢竟他們對台灣的感情沒那麼深厚」、「台灣也有很多好選手想為國家盡一份力量」、「我覺得某顆零（不可能）」。

24歲的卡洛爾目前效力於亞利桑那響尾蛇，他的父親是美國人、母親為台灣人，出生於西雅圖，6歲時移居路易斯安那州，今年賽季的打擊率為0.231。28歲的費爾柴德目前效力於辛辛那提紅人隊，他的母親也是台灣人，同樣出生於西雅圖，今年賽季的打擊率為0.215。