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辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了

記者柯沛辰／綜合報導

日職樂天金鷲隊外野手辰己涼介在世界12強棒球賽金牌戰前，曾放話如果輸給台灣，就要改當投手，不料日本隊遭台灣完封，讓他被網友洗臉。事後，他大方接受各界揶揄，近日在頒獎典禮場合更是不計形象，多次大玩變裝Cosplay，連妻子都一起大跳「台灣尚勇」應援舞，瞬間圈粉無數台日網友，也讓不少人逐漸對他改觀。

辰己涼介近日在NPB年度頒獎典禮上三次變換造型，第一次他身穿日本傳統的紋付袴、綁著武士髮髻，以江戶時代領主造型領取安打王。在頒發特別獎時，他又Cos成漫畫「終末的女武神」的開膛手傑克，而在最佳九人獎的頒獎環節時，他更化身日本武士造型出場，引發關注。

▲▼ 辰己涼介 。（圖／截自樂天X）

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▲辰己涼介變身「金人」，再次贏得全場焦點。（圖／截自樂天X）

▲▼辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲　台灣網友朝聖被圈粉了。（圖／翻攝自Instagram／serenasuzuki0120）

▲妻子嗨跳「台灣尚勇」應援曲。（圖／翻攝自Instagram／serenasuzuki0120）

事隔2天，辰己涼介出席東京都內舉行的「第53屆三井金手套獎」頒獎典禮時，又化身「小金人」，彷彿少林寺18銅人，又瞬間成為全場最大「亮點」，讓同場隊友拼命憋笑。不過，他的妻子Serena也沒閒著，而是在後台休息室嗨跳台灣應援曲「台灣尚勇」，還一邊輕哼旋律。

影片中，夫妻倆也大氣曬出網友們的批評，讓許多台灣網友頓生好感，紛紛在YouTube頻道、兩人共同經營的IG留言：「本來想叫你去練投，原來你這麼有趣」、「身為台灣人突然很喜歡你，金人真的屌爆了」、「我在台灣聽過辰巳，但沒想到他這麼有趣！」、「別在意那些不好聽的話，來自台灣的祝福」、「台灣粉絲喜歡搞笑的人，如果你來台灣一定會爆紅」、「我是台灣人！別在意前幾天的笑話！大多數台灣粉絲都知道：這就是辰巳的必勝意志」。

外送用▲▼辰己涼介「輸就改練投手」狂言被酸　哈佛妻曝他答案。（圖／翻攝自Instagram／serenasuzuki0120）

▲辰己涼介與妻子Serena。（圖／翻攝自Instagram／serenasuzuki0120）

事實上，當時辰己涼介發下豪語「輸了改當投手」，是為了在賽前向隊友喊話、激勵士氣。為此，他近日受訪時也解釋，那樣說是為了表達必勝決心，因為說了大話以後，就會產生「一定要做到」的心情，雖然也可能因此下不了台，但這就是他的目的。

儘管這一番言論引發爭議，但辰己涼介夫妻倆大氣接受批評，又懂得自我調侃，已讓不少人改觀。如今他又憑藉幽默風趣的個性，持續展現自己可愛的一面，圈粉無數台日網友，引發討論。

 
關鍵字： 辰己涼介Serena台灣尚勇應援曲12強中華隊

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