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台灣又完封日本！U12小將延長賽1:0勇闖冠軍戰

▲▼ U12中華隊闖進冠軍戰 。（圖／截自一球圓一夢 華南金控盃棒球錦標賽粉絲團）

▲ U12中華隊闖進冠軍戰 。（圖／截自一球圓一夢 華南金控盃棒球錦標賽粉絲團）

記者王真魚／綜合報導

繼12強4比0完封日本，U12台灣小將今（28）日也傳出捷報！此役複賽對日本之戰，兩隊打完6局仍是0比0。7局上突破僵局制，台灣靠一記內野安打突破僵局，並靠這珍貴的一分贏得勝利，終場1比0完封日本，闖進冠軍戰，明天下午1時（台灣時間）將與韓國交手。

台灣局局都有攻勢，可惜關鍵時刻無法攻下分數，首局2出局一壘有人，周震泉內野安打，但跑者往三壘遭到觸殺。

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2局上，台灣接連2名打者選到保送，但2出局後，前一席擊出安打的蘇宇翔，這次擊出小飛球遭接殺。

4局上，台灣一度靠對方失誤攻佔滿壘，第5局也是有二三壘有人機會，但兩次攻勢都遭日本瓦解。

台灣由周震泉先發，展現超強壓制力，5局投球沒有被敲任何安打，飆出10次三振，另有2次保送，沒有任何失分。

6局下，周震泉續投，首打席被擊出安打，無安打破功，他仍穩住陣腳，連續解決2人，不過跑者靠著滾地球推進至三壘大門。周震泉隨後製造滾地球，凍結壘上跑者。

兩隊正規6局打完仍是0比0，比賽進入突破僵局制。7局上，首名打者蘇宇翔成功短打護送兩名跑者進佔二三壘；林暐諺擺出短棒，點出內野安打，三壘跑者順利衝回本壘攻下超前分。二壘跑者葉承翰也嘗試趁勢回來得分，可惜在本壘前遭到封殺。林暐諺則趁亂進佔二壘，但松以勒隨後擊出滾地球出局。中華隊在這局終於打破僵局，搶下首分。

7局下，台灣小將守備發威，面對二三壘有人，第二任投手松以勒三振首名打者後，隨後牽制二壘，成功抓到跑者形成雙殺，隨後再製造滾地球，守住球隊勝果。

▲▼U12亞洲盃中華隊。（圖／球隊提供）

▲▼U12亞洲盃中華隊。（圖／球隊提供）

▲▼U12亞洲盃中華隊。（圖／球隊提供）
 

關鍵字： 棒球U12台灣日本冠軍戰

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