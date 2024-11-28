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辰己涼介真的瘋了？「金光閃閃」震撼金手套頒獎典禮

▲▼ 辰己涼介 。（圖／截自樂天X）

▲辰己涼介 。（圖／截自樂天X）

記者王真魚／綜合報導

樂天隊的辰己涼介在太平洋聯盟外野手部門獲得了連續第4年、也是個人第4次的金手套獎。他以"全身金色"的造型出席頒獎典禮。他身穿亮片金色燕尾服，還將頭髮和臉都塗成金色，呼應「金手套獎」的主題。

日前NPB年度頒獎典禮上，辰己涼介先是在獲得安打王時穿著日本傳統的紋付袴、綁著武士髮髻出場，這是他當天第三次更換造型。在特別獎項時，他染了金髮並穿著紅色服裝，而在最佳九人獎的頒獎環節時，他更是穿上了武士盔甲出場。

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而今日出席在東京都內舉行的「第53屆三井金手套獎」頒獎典禮。辰己涼介先以令人震驚的「金光閃閃」造型現身。

日職樂天金鷲隊外野手辰己涼介在世界12強棒球賽金牌戰前，曾放話如果輸給台灣，就要改當投手，結果日本隊慘遭台灣完封，雖然他的一番言論引發爭論，但他幽默有趣，又懂得自我調侃，實在讓大家很難討厭他。
 

關鍵字： 運動棒球金手套獎辰己涼介樂天隊

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