MLB官網預測佐佐木朗希6大潛在東家　紅襪、水手入列

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒官網刊登了一篇文章，聚焦計劃透過入札制度（Posting System）挑戰大聯盟的羅德隊投手佐佐木朗希（23歲）。文章標題為「佐佐木會與哪支球隊簽約？引起關注的六大潛在下家」，詳細探討可能簽下佐佐木的球隊及與他的潛在故事性。

文章指出，雖然大聯盟30支球隊皆有可能參與競爭，但特別挑選出紅襪、老虎、水手、教士、海盜與國民這6支球隊，並分析這些球隊與佐佐木的契合點與故事性。

[廣告]請繼續往下閱讀...

紅襪方面，文章提到，「雖然在紐約這樣的城市可能會被其他明星光芒掩蓋，但波士頓是一個大型市場，並且充滿機會。」認為佐佐木若加盟紅襪，能在波士頓展現價值。

老虎方面，則分析道，「如果來到有前田健太的底特律，佐佐木將加入一支正在崛起的球隊，並加速老虎朝分區首位邁進的腳步。」

水手方面，文章則強調其故事性，「佐佐木將延續鈴木一朗與岩隈久志等日本選手在這支球隊的傳奇脈絡。」

教士方面，則以對比方式提出了有趣的看法，「若佐佐木選擇加盟道奇，或與在2023年WBC奪冠的侍日本隊隊友大谷翔平與山本由伸成為隊友，並不令人意外。然而，從純粹的棒球觀賞角度來看，佐佐木若與達比修有搭檔，在教士對抗大谷與山本，或許會更加精彩。」