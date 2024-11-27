運動雲

>

領先3球卻遭飛燕諾極限扳平　曼城歐冠創史上首見難堪紀錄　　

▲哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者胡冠辰／綜合報導

歐冠第五輪今（27日）迎來凌晨焦點戰，由英超豪門曼城主場交手荷甲勁旅飛燕諾，賽前五連敗的曼城原本在比賽後段還以3比0領先，沒想到賽況卻迎來瘋狂反轉，飛燕諾在短短的15分鐘內連轟3球，終場曼城就以3比3遭飛燕諾極限扳平，成為歐冠歷史上首支在比賽進行至75分鐘仍領先三球，卻未能取勝的球隊。

曼城今天在大部分的比賽時間裡都主導比賽，上半場第45分鐘主將哈蘭德（Erling Haaland）在禁區內被犯規後，主罰點球直接破門，曼城1比0先馳得點取得領先。

第50分鐘曼城攻勢再起，京多安（Ilkay Gündogan）用一記低射幫助球隊將領先優勢擴大，該球經過折射後入網得分；3分鐘後第53分鐘，哈蘭德憑藉努涅斯（Matheus Nunes）的傳中完成進球上演梅開二度，這是哈蘭德生涯在歐冠的第46顆進球，曼城也取得3比0遙遙領先。

眼看「藍月亮」即將取得勝利，沒想到飛燕諾卻在比賽最後展現超強韌性，穆薩（Anis Hadj Moussa）先是在第75分鐘利用防守反擊後破門得分，隨後第82分鐘吉梅內斯（Santiago Giménez）接獲隊友喬洛托巴（Jordan Lotomba）的傳中胸部停球後大力起腳，球應聲入網，飛燕諾將比分追至2比3。

最後第89分鐘飛燕諾再起攻勢，漢斯科（DávidHancko）藉由帕伊紹（Igor Paixão）的傳中球順利頂球入網，飛燕諾最終就以3比3扳平比分，在客場上演瘋狂追平秀；「這是不可思議的夜晚，我們在客場，75分鐘時還落後0比3，面對世界上最強的球隊，最終能夠拿到這一對我們來說至關重要的平局，這是一次難以置信的結果，」飛燕諾主帥普里斯克（Brian Priske）賽後興高采烈的說道。

而另一邊，曼城不僅遭遇近期的6連不勝，還成為歐冠歷史上首支在比賽進行至75分鐘仍領先三球，但最終未能取勝的球隊，讓主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）賽後失望透頂。

「對我們來說，這將是一個艱難的賽季，我們必須接受這個事實，因為有很多原因，」瓜迪奧拉表示，「今天比賽表現得很好，我們沒能在該有的時刻懲罰對手，球隊在很多方面都非常投入，但不幸的是，當某些情況發生時，我們不夠強大，我們必須嘗試避免那些錯誤。」

「我們不需要對球員說什麼，他們完全知道這一點，」瓜迪奧拉最後補充，「事情就是這樣，現在很難接受，比賽進行得很好，我們踢得不錯，打進了三球，還有機會再進更多，這不是因為球隊沒有狀態或不夠投入，但足球比賽就是要在某些時刻保持專注，休息一兩天，然後為安菲爾德（Anfield）做準備。」

關鍵字： 足球歐冠曼城飛燕諾哈蘭德

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑

直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑

台灣英雄遊行缺席！郭俊麟獨留日本　暗示告別「可能是最後一次」

台灣英雄遊行缺席！郭俊麟獨留日本　暗示告別「可能是最後一次」

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒超燃預告！萬人直呼太熱血

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒超燃預告！萬人直呼太熱血

日媒評12強全明星陣容 江坤宇入選最佳游擊手！

日媒評12強全明星陣容 江坤宇入選最佳游擊手！

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

東京巨蛋「官方海報」沒有台灣　日媒：反成奪冠動力

東京巨蛋「官方海報」沒有台灣　日媒：反成奪冠動力

中華隊砸2900萬情蒐！陳傑憲大讚1台「秘密武器」：幫助很大

中華隊砸2900萬情蒐！陳傑憲大讚1台「秘密武器」：幫助很大

林昱珉「10年前嫩照」曝　賴清德曾期勉1點別跟王建民一樣

林昱珉「10年前嫩照」曝　賴清德曾期勉1點別跟王建民一樣

台灣「11／24」其實拿了3座冠軍！不只中華隊　兩運動英雄也奪金

台灣「11／24」其實拿了3座冠軍！不只中華隊　兩運動英雄也奪金

愛爾達被情勒「講中華隊就退訂」　官方33字無奈回應

愛爾達被情勒「講中華隊就退訂」　官方33字無奈回應

郭書瑤熱跳BLACKPINK新歌！　衣服太犯規…雙球快包不住>//

熱門新聞

直言日本遭遇「棒球史上最大冷門」　大聯盟官網提2大質疑

台灣英雄遊行缺席！郭俊麟獨留日本　暗示告別「可能是最後一次」

日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒超燃預告！萬人直呼太熱血

日媒評12強全明星陣容 江坤宇入選最佳游擊手！

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

東京巨蛋「官方海報」沒有台灣　日媒：反成奪冠動力

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

2郭俊麟告白「可能是最後一次」暗示告別國家隊

3日本電視台剪輯「歷代最強台灣」　86秒預告超級熱血

4日媒評12強 江坤宇最佳游擊！

5苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

最新新聞

1奧運夢碎！　立陶宛籃協婉拒羅素歸化

2一局狂灌8分！U12小將16:0摧毀中國

3重罰324萬！　楊恩缺席NBA盃遭懲處

4曼城歐冠3比3戰平飛燕諾

5台灣奪冠登美媒：猶如大衛戰勝歌利亞

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

中華隊淪配角！采盟亂入搶C位「董座鞠躬10秒道歉」畫面曝光

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

問林昱珉：日本有賣檳榔嗎 記者被狂罵｜20241126 ET午間新聞

高國輝虧「不用再喊好想贏韓國」　徐展元興奮高喊：好爽贏韓國！

寶見兒被問「日本有賣檳榔嗎」變臉！林昱珉媽發聲：不捨他被誤會

中華隊接機災難！　陳傑憲護妻兒動怒

中華隊慘變配角！免稅店搶蹭C位合照　遭灌爆改名「黃巾之亂」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366