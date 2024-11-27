領先3球卻遭飛燕諾極限扳平　曼城歐冠創史上首見難堪紀錄　　

▲哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

歐冠第五輪今（27日）迎來凌晨焦點戰，由英超豪門曼城主場交手荷甲勁旅飛燕諾，賽前五連敗的曼城原本在比賽後段還以3比0領先，沒想到賽況卻迎來瘋狂反轉，飛燕諾在短短的15分鐘內連轟3球，終場曼城就以3比3遭飛燕諾極限扳平，成為歐冠歷史上首支在比賽進行至75分鐘仍領先三球，卻未能取勝的球隊。

曼城今天在大部分的比賽時間裡都主導比賽，上半場第45分鐘主將哈蘭德（Erling Haaland）在禁區內被犯規後，主罰點球直接破門，曼城1比0先馳得點取得領先。

第50分鐘曼城攻勢再起，京多安（Ilkay Gündogan）用一記低射幫助球隊將領先優勢擴大，該球經過折射後入網得分；3分鐘後第53分鐘，哈蘭德憑藉努涅斯（Matheus Nunes）的傳中完成進球上演梅開二度，這是哈蘭德生涯在歐冠的第46顆進球，曼城也取得3比0遙遙領先。

眼看「藍月亮」即將取得勝利，沒想到飛燕諾卻在比賽最後展現超強韌性，穆薩（Anis Hadj Moussa）先是在第75分鐘利用防守反擊後破門得分，隨後第82分鐘吉梅內斯（Santiago Giménez）接獲隊友喬洛托巴（Jordan Lotomba）的傳中胸部停球後大力起腳，球應聲入網，飛燕諾將比分追至2比3。

最後第89分鐘飛燕諾再起攻勢，漢斯科（DávidHancko）藉由帕伊紹（Igor Paixão）的傳中球順利頂球入網，飛燕諾最終就以3比3扳平比分，在客場上演瘋狂追平秀；「這是不可思議的夜晚，我們在客場，75分鐘時還落後0比3，面對世界上最強的球隊，最終能夠拿到這一對我們來說至關重要的平局，這是一次難以置信的結果，」飛燕諾主帥普里斯克（Brian Priske）賽後興高采烈的說道。

而另一邊，曼城不僅遭遇近期的6連不勝，還成為歐冠歷史上首支在比賽進行至75分鐘仍領先三球，但最終未能取勝的球隊，讓主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）賽後失望透頂。

「對我們來說，這將是一個艱難的賽季，我們必須接受這個事實，因為有很多原因，」瓜迪奧拉表示，「今天比賽表現得很好，我們沒能在該有的時刻懲罰對手，球隊在很多方面都非常投入，但不幸的是，當某些情況發生時，我們不夠強大，我們必須嘗試避免那些錯誤。」

「我們不需要對球員說什麼，他們完全知道這一點，」瓜迪奧拉最後補充，「事情就是這樣，現在很難接受，比賽進行得很好，我們踢得不錯，打進了三球，還有機會再進更多，這不是因為球隊沒有狀態或不夠投入，但足球比賽就是要在某些時刻保持專注，休息一兩天，然後為安菲爾德（Anfield）做準備。」