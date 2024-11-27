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中華隊砸2900萬情蒐！陳傑憲大讚1台「秘密武器」：幫助很大

記者閔文昱／綜合報導 

世界12強棒球賽中華隊昨天冠軍戰4比0打敗日本，奪下冠軍金盃，其中情蒐方面也是幕後功臣。對此，體育署長鄭世忠透露，今年的情蒐費用就高達2900萬元，加上有秘密武器「IPitch智慧型發球機」加持，讓台灣隊長陳傑憲都不禁大讚「這幫助很大」。

根據中央社報導，鄭世忠在訪問中表示，自從去年經典賽失利後，他就與中職會長蔡其昌討論，希望未來國家隊的培訓與情蒐工作可以常態化，因此體育署每年補助中職經費1600萬，另外在遇到國際大賽時，如今年的世界12強棒球賽，會再額外補助1300萬元。

體育署長鄭世忠。（圖／體育署）

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▲體育署長鄭世忠。（圖／體育署）

鄭世忠進一步指出，我們的選手在國內外球團來來去去，選訓會議的委員們無法精準掌握每一位選手的狀況，因此有了長期的情蒐，教練就能更精準地了解每一位選手在被徵召時的真實狀況。此外，他也特別感謝情蒐團隊的陳瑞昌教練，「他一直是棒球專業教練，打造出一支強大的情蒐團隊，是這次選手與教練背後隱形的靠山。」

談到這次的情蒐，陳傑憲說，從去年的經典賽，這件事情就做得很好，所以球員在跟世界各國比賽時候，是有辦法跟他們對抗的。他說，為了籌劃這次的12強，當然有情蒐部，總教練也很早就開始觀察選手的狀態，「我覺得今年的組成比過往有更專業」。

▲▼陳傑憲與林家正入府。（圖／翻攝直播）

▲台灣隊長陳傑憲。（圖／翻攝直播）

陳傑憲還特別提到，加上有IPitch，丟出來的球路可以設定直球幾千轉、變化球什麼軌跡，所以賽前都會先看那台機器，模擬對方球路，畢竟大家一生都沒有遇到過，這幫助很大，「就是像最後一場比賽對戶鄉翔征，他的直球跟變化球軌跡在賽前就有先看一下，所以在比賽中會更能面對它」。

事實上，中華隊自去年經典賽起引進「IPitch智慧型發球機」，這台造價近百萬的發球機，最大特色是能在4秒內精準切換球速、轉速和轉軸等數據，遠勝傳統發球機需5至10分鐘的調整時間。聯盟會長蔡其昌透露，本屆賽事中華隊持續運用這項利器，搭配去年經典賽後啟動的情蒐計畫，效果顯著。「要發揮IPitch的優勢，關鍵在於完整的情蒐資料，讓打者能提早適應對手投手。」

▼中職會長蔡其昌為中華隊租借智慧發球機。（圖／記者楊舒帆攝）

▲中職會長蔡其昌為中華隊租借智慧發球機。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 棒球中華隊IPitch情蒐冠軍

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