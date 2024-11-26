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被樂天告知將大幅降薪　田中將大親曝離隊原因：沒我的位置了

▲日本職棒樂天隊投手田中將大。（圖／取自樂天金鷲官方IG）

▲田中將大日前宣布離開老東家樂天金鷲。（圖／取自樂天金鷲官方IG）

記者游郁香／綜合報導

在世界12強賽金牌戰前，拋出「離隊震撼彈」的日職投手田中將大，近日受訪時親自解釋做出這個決定的原因，他透露因為上季僅在9月下旬登板1場，被球隊告知可能大幅減薪，雖然能夠理解，但他也意識到，東北樂天金鷲已經沒有自己的位置，「我感覺已經不被期待了。」

36歲的田中將大職業生涯在樂天金鷲發跡，2014年他轉戰MLB披上紐約洋基戰袍，2021年再次回鍋樂天，不過他去年秋天接受右手肘手術，在剛結束的賽季僅在9月下旬登板過1場，個人首次整季0勝投，他在日本武士隊24日與中華隊爭奪世界12強賽冠軍前，拋出離隊震撼彈。

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談到離隊的決定，田中將大直白地說，「雖然收到(下賽季的)報價，但我個人認為在球隊中已經沒有我的位置了。」他透露，球團告知他可能大幅減薪，他也能理解，「如果沒有打出成績，薪水會下降，這是可以接受的。本來打算下賽季繼續打球，但在收到這個建議時，我感覺已經不被期待了。」

▲田中將大。（圖／達志影像／美聯社）

▲田中將大效力紐約洋基時期。（圖／達志影像／美聯社）

距離生涯200勝僅差3勝的田中將大，最終決定另覓落腳處， 「在新的地方，被需要的地方打球對我來說是最好的選擇。」

值得一提的是，美國記者也在社群媒體上披露田中將大離開樂天的消息，《紐約每日新聞》記者菲力浦斯(Gary Phillips)寫道，「前紐約洋基的投手田中將大決定與日本金鷹分手，正在尋找新的東家。」

這個消息引起洋基迷熱議，他們紛紛敲碗，「回來洋基吧」、「帶他回來吧」，還有人說，「是道奇隊的機會了」。

在紐約留下78勝的田中將大，雖然已經離開大聯盟4年，仍然有不少洋基迷很關心他，期待看到他東山再起。

關鍵字： 12強棒球日職MLB田中將大

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