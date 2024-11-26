一圖秒懂棒球3大國際賽！　經典賽最頂級原因曝、下屆奧運有棒球

▲一張圖了解棒球國際3大賽。（圖／記者游郁香製）

記者游郁香／綜合報導

中華隊在世界12強賽奪冠，贏得隊史首座世界冠軍，將棒球熱度推向歷史高峰，負責轉播本屆賽事的愛爾達體育台特地在臉書粉專「科普」棒球的國際3大賽事，除了12強賽，還有世界棒球經典賽及奧運棒球賽，其中經典賽因為開放美國職棒大聯盟(MLB)球員參賽，被公認為「最頂級」的賽事。

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▲中華隊在12強賽完封日本奪冠。（圖／達志影像／美聯社）

世界12強棒球賽(WBSC Premier 12)是由世界棒壘球總會(WBSC)舉辦的最高級別賽事。這項賽事匯聚了世界排名前12的國家隊，未來還將擴大至16隊參賽。

自2015年首次舉辦以來，世界12強賽每4年舉行一次，並且積分分配最高。作為WBSC的旗艦賽事，它同時肩負著奧運棒球項目的資格賽功能。由於疫情影響，賽事時間有所調整，上屆賽事於2023年舉行，而下屆賽事定於2027年。

值得一提的是，台灣在2024年奪得了首個世界12強賽的冠軍，成為台灣棒球史上的重要里程碑。

▲經典賽張育成 。（圖／富邦悍將提供）

世界棒球經典賽(World Baseball Classic, WBC)由美國職棒大聯盟(MLB)主導，並與WBSC合作舉辦。自2006年首屆賽事開辦以來，WBC已經舉行了5屆，現有20支隊伍參賽，並設有資格賽。

經典賽的賽事積分僅次於世界12強賽，但由於開放MLB球員參賽，使得這項賽事被公認為「實力最頂級」的比賽。

經典賽的特色還包括投手用球數限制和選手參賽身份認定條件較寬鬆。台灣在2013年取得隊史最佳成績，進入了第二輪複賽，而2023年張育成的滿貫砲更是讓球迷記憶猶新，他也晉升全台的「國防部長」，下屆經典賽將於2026年舉行。

▲經典賽張育成 。（圖／富邦悍將提供）

奧運棒球賽由國際奧會(IOC)主辦，雖然棒球並非每屆夏季奧運的常設項目，但自1992年巴塞隆納奧運首次成為正式項目以來，棒球已在奧運舞台上亮相6次。

2028年洛杉磯奧運確定將再次設立棒球項目。雖然目前MLB的40人名單選手尚未被允許參賽，但奧運棒球賽依然是全球頂尖國家隊競技的重要舞台。台灣曾在1992年巴塞隆納奧運中斬獲銀牌，這也是台灣棒球在奧運史上的最佳成績。

這3大賽事不僅展示了世界頂尖棒球隊伍的實力和風采，更推動了全球棒球運動的普及和發展。隨著這些賽事的舉辦，棒球迷們也將迎來更多激勵人心的比賽，見證棒球運動的無限魅力。

▲中華隊在12強賽完封日本奪冠。（圖／達志影像／美聯社）