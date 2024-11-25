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中華隊12強奪冠　6球員來自開南大學！郭李建夫領軍

▲中華隊世界12強奪冠，6球員來自開南大學

▲中華隊世界12強奪冠，6球員來自開南大學。（圖／開南提供）

記者楊淑媛／桃園報導

第四屆2024年世界12強棒球比賽中，中華隊以4:0擊敗日本，成功奪冠。開南大學25日表示，本次比賽中，有6位來自開南大學的球員，在郭李建夫總教練的帶領下，表現出色，為中華隊的勝利做出了重大貢獻，再次證明開南大學在培育體育人才方面的卓越成就。

▲中華隊世界12強奪冠，6球員來自開南大學

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▲在郭李建夫總教練(右一)帶領下，開南大學棒球隊表現出色。（圖／開南提供）

開南大學說，6位來自開南大學的球員，林昱珉肩負重任，成為新世代中華隊的王牌投手。岳東華再一次成為12強選手，展現了他的穩定性和實力。邱智呈默默努力，成為中華隊外野的新活力。曾頌恩作為台灣大賽的MVP，不當遺珠，成為「巨蛋王」。黃恩賜用數據表現說話，從球僮打進12強。莊昕諺歷經多年起伏，終於成為投手主力。

▲中華隊世界12強奪冠，6球員來自開南大學

▲開南大學棒球隊訓練情形。（圖／開南提供）

開南大學位於桃園市蘆竹區，校方棒球隊成軍20年，擁有良好的環境，軟、硬體兼備，球隊選手分別就讀於應用日語學系與觀光休閒系，除各有其學識專長外，更是大專棒球聯賽的常勝軍，多年來，在總教練郭李建夫及教練團的領導下，不少球員成功轉戰各國職棒及業餘成棒隊。這次世界12強的勝利，再次證明了開南大學在培育體育人才方面的卓越成就。

關鍵字： 12強開南大學郭李建夫

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