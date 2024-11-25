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張峻瑋目標看齊軟銀雙王牌　不想輸給旅日同梯

▲▼張峻瑋加盟軟銀。（圖／記者楊舒帆攝）

▲張峻瑋加盟軟銀。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

「火球男」張峻瑋今日舉辦加盟福岡軟銀鷹記者會，成為今年第5位前進日職的高中生。他分享球團邀請參觀時的趣事，「一進去就遇到古巴左投莫內羅，與他握手打招呼，還遇到有原航平，剛好一個是防禦率王、一個是勝投王，希望能像他們看齊。」

談到選擇軟銀的原因，張峻瑋表示，「日美球團都有接觸，但軟銀最積極，還邀請參觀環境。他們的防護團隊分工很細，人數很多，有身體狀況會馬上治療。」他參觀主場、二軍球場和基地後笑說：「巨蛋真的很大，觀眾坐滿可能會很可怕。」

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對於是繼徐翔聖、黃錦豪、陳睦衡、蕭齊之後的第5人，張峻瑋展現企圖心：「既然大家都走同條路，有些還是同一個高中畢業，自己要更努力，踏上這裡都不簡單，有強烈的心想要對決。」

早一步赴日的蕭齊已分享訓練近況，「他說體能滿累的。」張峻瑋說，「雖然不知道軟銀是否一樣，但訓練分配滿好的，不過還是要有心理準備。」

張峻瑋也透露軟銀環境優勢：「球團很照顧選手，設備也不會輸給美國太多，環境也很像台灣，食物也不錯。」值得一提的是，加盟後每週都有日文課，顯見球團對選手照顧無微不至。

▲▼張峻瑋加盟軟銀。（圖／記者楊舒帆攝）

▲張峻瑋加盟軟銀。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 張峻瑋軟銀火球男日職高中生

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