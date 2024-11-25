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投手調度被罵爆！日本監督嘆難度很大　「借來的選手」得小心用

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，日本隊。（圖／記者李毓康攝）

▲日本監督井端弘和坦言投手調度很不容易。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

日本武士隊在12強冠軍戰以0比4敗給中華隊，監督井端弘和在王牌投手戶鄉翔征5局上挨轟後未及時換投，遭到嚴厲批評。日本媒體點出日本隊固定了先發和中繼的角色，5、6局到底要不要換投成了艱難抉擇，這點讓井端監督非常苦惱，他坦言投手調度「難度非常大」。

日本隊在自家的東京巨蛋0比4不敵中華隊，衛冕12強賽冠軍失利，國際賽的27連勝紀錄也喊卡，監督井端弘和決賽的調度引發質疑。日本王牌先發戶郷翔征5局上先被林家正轟出陽春砲，1出局後又被敲安再投出保送，當時投手教練吉見一起曾走上投手丘關心，最後還是讓戶郷繼續留在場上。

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結果戶郷對台灣隊長陳傑憲投到滿球數，一顆內角低位150公里的球被打到右外野，形成一支3分砲，日本隊陷入0比4落後，沒有及時換投讓監督井端弘和遭到嚴厲批評。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，戶郷翔征。（圖／記者李毓康攝）

▲日本王牌投手戶郷翔征。（圖／記者李毓康攝）

日本媒體指出，日本隊固定了先發和中繼的角色，夾在中間第5、第6局到底是繼續交給先發投手還是換投，這個問題一直困擾著監督井端弘和。在冠軍戰前1天，日本雖以9比6擊敗中華隊，贏得最後1場複賽，但先發的早川隆久第5局失2分，第6局北山亘基也掉了2分。

22日對委內瑞拉一役，第6局上場的第2任投手井上溫大也失掉3分，日本一度3比5落後。反觀其他參賽國家，如澳洲在預賽首戰就為了止住失分，不惜動用了12名投手。

井端監督苦惱地說，「(比賽)是一場持久戰，在這種情況下進行調度，我在預賽時也認為應該讓先發投到第6局左右，但實際上並不能堅持到那時。即使提前換投，中繼投手也無法堅持到最後，雖然預賽勉強撐了過來……。」

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，日本隊總教練井端弘和(右)。（圖／記者李毓康攝）

▲日本監督井端弘和坦言投手調度很不容易。（圖／記者李毓康攝）

對投手來說也不容易，幾名原本在母隊都是先發的投手，如井上溫大、隅田知一郎等，儘管隨著中繼次數增加，學會如何備戰，卻無法投出中繼所需的球速。

井端監督還面臨另一個難題，由於此次12強賽舉辦時間，是職業賽季結束後不久，對於從各隊「借來」的投手，使用上不得不小心謹慎，井端監督就說，「賽季剛剛結束，如何巧妙地使用這些投手難度非常大。」

關鍵字： 12強棒球日本隊井端弘和

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