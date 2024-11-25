12強台灣完封日本奪冠！李凱威、張政禹設籍高雄　多拿70萬獎金

記者賴文萱／高雄報導

世界12強棒球賽，台灣昨（24）日晚再度對上日本爭取總冠軍，衛武營國家藝術文化中心榕樹廣場大螢幕轉播，現場超過萬名民眾到場加油應援，最後台灣終場成功以4:0完封日本獲得總冠軍。高雄市運發局表示，台灣隊李凱威、張政禹皆是設籍於本市選手，可另外獲得70萬元獎金。

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

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高雄市政府12強賽事期間，以400吋大螢幕於衛武營榕樹廣場進行轉播應援，進入超級循環賽後，23日晚湧入超過5千位民眾到場觀賞台日大戰，24日冠軍賽更吸引破萬人到場。市長陳其邁昨晚也抵達現場於民眾同歡，台鋼雄鷹棒球隊出動WING STARS女孩現場應援。

▲▼高雄大螢幕轉播12強賽事，吸萬人到場，陳其邁也來了。（圖／記者賴文萱翻攝）

台灣隊在今年世界12強棒球賽預賽完美發揮，接連擊敗韓國、多明尼加、澳洲、古巴等世界一級棒球強權，以4勝1負佳績成功進軍日本東京，進入超級循環賽後，敗給委內瑞拉、日本、對美國獲勝，以1勝2負成績挑戰總冠軍賽，昨日晚間6時對戰日本，第五局林家正、陳傑憲敲出全壘打，終場以4:0完封日本獲得總冠軍。

▲高雄大螢幕轉播12強賽事，吸萬人到場。（圖／記者賴文萱翻攝）

高雄市運發局表示，2028年洛杉磯奧運棒球列為正式競賽，世界12強賽符合國光獎章一等二級的獎勵資格，台灣隊只要獲得前三名都有獎金，冠軍每人獎金700萬元，另外本市將加發國光獎章10%獎金。以本次台灣隊的陣容來說，目前得知李凱威、張政禹皆是設籍於本市選手，可另外獲得70萬元獎金。

運發局說，此次世界棒球12強賽台灣隊28人名單，代表高雄的台鋼雄鷹棒球隊投手陳柏清入選國手，此外，陳晨威、陳傑憲、黃子鵬、李凱威、張政禹等皆是出生或於高雄市就學的選手，顯見高雄市棒球基層實力堅強，也助攻台灣隊良好表現。