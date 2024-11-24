三屆元老陳冠宇淚灑冠軍戰：謝謝學弟完成贏日本夢

▲世界12強棒球賽冠軍戰，陳冠宇 。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

世界12強三屆元老「老將」陳冠宇這次與學弟們一同享受世界首冠。賽後難掩激動之情，談到這次比賽經歷一度哭到泣不成聲。作為球隊中最資深的選手，34歲的他特別感謝年輕球員們，帶領球隊走到這一步，完成他多年來戰勝日本的夢想。

「一路上一直不是被人家看好，身為最老的選手，很希望在剩餘幾次中華隊出賽機會中，可以留下一個很好的回憶。」陳冠宇說道，「沒想到這次給了我太多驚喜，讓我回味無窮。」

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陳冠宇身為唯一「三屆」元老，他在第一屆表現不理想，但接下來2屆展現出色表現，2019年出賽5場、4.1局，這次出賽6場、5.2局，兩次大賽合計11場、10局無失分，防禦率是完美的0。

談到這次完封勝日本，陳冠宇表示，「大家都知道日本隊的韌性，他們在前幾次打復賽、預賽時都表現得非常好。這次比賽帶給我的回憶多到覺得要滿出來了。」

對於球隊的傑出表現，陳冠宇將功勞歸於全隊上下的努力，「每個人都很重要，沒有每個人的努力，就沒有走到這一步的可能性。不管每個人上場時間多寡，都要特別感謝很多年輕選手帶我們走到這一步，也要感謝教練團在每次關鍵時刻的調度。」

當被問及是否是「哭第二慘」時，陳冠宇坦承，「這可能是因為我沒有幾次穿上中華隊球衣的機會了，我也不知道下次還有沒有機會再穿上這件衣服，真的很感謝年輕選手們幫我完成贏日本的夢想。」

對於年輕球員的表現，這位老將給予高度肯定，「每個人都展現出自己最好的能力，年輕人真的很棒，大家都可以期待他們的未來。」

最後，陳冠宇不忘感謝教練團的信任，「感謝教練把我的位置安排得很穩定，感謝教練團的信任，這次的勝利是大家共同的功勞。」