中華隊奪冠！國旗秒登日本X熱搜　日網祝賀：你們真的很強

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者趙蔡州／綜合報導

中華隊今日在12強賽冠軍戰中以4:0擊敗日本隊，締造台灣棒球史上首次世界賽冠軍的重要里程碑。比賽結束後，「台灣優勝」、「台灣國旗emoji」立刻登上日本X平台熱搜，甚至還出現我國國旗，許多日本網友也不吝嗇予以我國恭喜，表示「恭喜台灣」、「台灣真的太強了！」

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▲「台灣優勝」、「台灣國旗emoji」登上日本X平台熱搜關鍵字。（圖／翻攝自X）

中華隊拿下世界棒球12強賽冠軍後，日本網友紛紛在X平台表示「恭喜台灣贏得優勝，所有支持者的歡呼聲令人驚嘆，那些哭泣的球員讓我很感動，也要感謝日本球員們出色的表現」、「簡單來說，台灣很強大。雖然很令人沮喪，但還是恭喜你們贏得12強賽」、「恭喜台灣優勝，日本在第5局沒有換下戶鄉，這是一個失誤」、「恭喜台灣優勝，現在說誰有錯、誰失誤都是愚蠢的，台灣隊確實很強，再次恭喜你獲勝」。

日本網友除了恭喜台灣奪冠之外，「台灣優勝」、「台灣國旗emoji」也立刻登上日本X平台熱搜關鍵字。這場比賽不僅是國際舞台的榮耀，更締造了台灣棒球史上的新佳績，亦是展現台灣棒球實力與團隊精神的關鍵之戰。