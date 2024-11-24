中華隊奪冠！國旗秒登日本X熱搜　日網祝賀：你們真的很強

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊擊退日本拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）
記者趙蔡州／綜合報導
中華隊今日在12強賽冠軍戰中以4:0擊敗日本隊，締造台灣棒球史上首次世界賽冠軍的重要里程碑。比賽結束後，「台灣優勝」、「台灣國旗emoji」立刻登上日本X平台熱搜，甚至還出現我國國旗，許多日本網友也不吝嗇予以我國恭喜，表示「恭喜台灣」、「台灣真的太強了！」
▲「台灣優勝」、「台灣國旗emoji」登上日本X平台熱搜關鍵字。（圖／翻攝自X）
中華隊拿下世界棒球12強賽冠軍後，日本網友紛紛在X平台表示「恭喜台灣贏得優勝，所有支持者的歡呼聲令人驚嘆，那些哭泣的球員讓我很感動，也要感謝日本球員們出色的表現」、「簡單來說，台灣很強大。雖然很令人沮喪，但還是恭喜你們贏得12強賽」、「恭喜台灣優勝，日本在第5局沒有換下戶鄉，這是一個失誤」、「恭喜台灣優勝，現在說誰有錯、誰失誤都是愚蠢的，台灣隊確實很強，再次恭喜你獲勝」。
日本網友除了恭喜台灣奪冠之外，「台灣優勝」、「台灣國旗emoji」也立刻登上日本X平台熱搜關鍵字。這場比賽不僅是國際舞台的榮耀，更締造了台灣棒球史上的新佳績，亦是展現台灣棒球實力與團隊精神的關鍵之戰。
台湾????????、優勝おめでとうございます㊗️— ゴリ田彦珈琲???? (@gori_coffee_00) November 24, 2024
侍JAPAN????????の皆さん、お疲れ様でした
監督の言う通り、結果が全て
オープニング、スーパーラウンドで同じ相手に勝っていようとも
決勝の勝敗が全てです
誰が悪いとか采配が…等は野暮????
純粋に台湾チームが強かった????
改めて、優勝おめでとうございます pic.twitter.com/ZAJstBxm6L
プレミア12の第3回大会は台湾が初優勝！— HiT / MLB日本人選手速報 (@hitotonoya1_00) November 24, 2024
????????日本 0-4 台湾????????
日本はここまで全勝だったが初黒星を喫し
国際大会・公式戦の連勝記録は27でストップ
いやー台湾強かった！！
昨日勝ったとはいえルールはルール
台湾の優勝を心から称えたい????#侍ジャパン #プレミア12 pic.twitter.com/8mhcERZ4xA
台湾優勝。おめでとう。強かったよ。日本に足りなかったのはチアだから日本もチア導入しようぜ。#プレミア12 pic.twitter.com/meNyXHiv9s— 荒川和久／独身研究家／コラムニスト (@wildriverpeace) November 24, 2024
台湾優勝おめでとう㊗️????????⚾️— きんけつ????ファンド????きんふぁちゃん???? (@mottenaiwa) November 24, 2024
なんやろ????
日本が優勝できなくても台湾が優勝なら素直に喜べる????
✨????????????????????????????✨
韓国なら胸糞悪いけど????笑
✨????????????????????????????✨#プレミア12 #Premier12 https://t.co/6FgmQEFcUU
台湾優勝おめでとうございます！— 野球YouTuber向@ムコウズ代表 (@89muko) November 24, 2024
サポーターの皆さんの声援も
凄まじかったです…
昨日のリベンジを果たして
男泣きの選手たちに感動でした????
日本代表の選手たちも
素晴らしい戦いをありがとう????#プレミア12 #国際大会 #拡散希望 pic.twitter.com/MDjhVa0w5D
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