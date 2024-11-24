台灣棒球新頁！奪首座世界冠軍　破紀錄總獎金逾3億入袋

▲世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲 。（圖／記者李毓康攝）



記者王真魚／日本東京報導

台灣棒球寫下新頁！中華隊今（24日）晚在世界12強棒球賽冠軍戰擊敗日本隊，不僅終結對手在國際賽事的27連勝，更是繼1992年巴塞隆納奧運後，睽違32年奪冠、在頂級國際賽事中戰勝日本，同時也是首次擊敗由日本職棒明星組成的國家隊。這場歷史性勝利，為中華隊帶來破紀錄上看3億的總獎金。

獎金分配如下：



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獎金來源 說明 獎金金額（台幣） 棒協理事長辜仲諒獎金 預賽每場勝利1000萬台幣，預賽4勝共4000萬台幣，奪冠再加碼3000萬台幣 7000萬 國光獎章獎金 冠軍選手每人700萬台幣，亞軍每人500萬台幣，季軍每人300萬台幣。中華隊若奪冠，28位選手共計1.96億元台幣 1.96億 WBSC世界棒球12強獎金池 冠軍150萬美元（約4887萬台幣）、亞軍75萬美元（約2243萬台幣）、季軍50萬美元（約1629萬台幣）。中華隊若奪冠為4887萬台幣 4887萬 冠軍團隊可得總獎金 總計上看3.1億台幣 3.1億

以球員個人而言，平均每人可望進帳超過1100萬台幣，創下台灣棒球史上最高紀錄。這筆豐厚獎金不僅是對選手們全力拚戰的回報，更象徵台灣棒球邁向新紀元。

這場勝利具有多重歷史意義，包括終止台灣在三大賽（12強賽、經典賽、奧運）對日本的6連敗，以及改寫對日本職棒明星軍團0勝9敗的交手紀錄，中斷日本隊從2019年至今，橫跨東京奧運、世界棒球經典賽與亞冠賽的27連勝。

這不僅是一場比賽的勝利，更為台灣棒球在國際賽場上重新樹立新標竿，開創嶄新的里程碑。