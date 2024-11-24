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庫尼亞梅開二度奠勝基　英超狼隊4比1狂電富勒姆奪勝

▲庫尼亞（Matheus Cunha）。（圖／路透）

▲庫尼亞（Matheus Cunha）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

今（24日）英超第12輪賽事由狼隊交手富勒姆，飽受傷兵困擾的狼隊今天在客場繳出賽季最佳表現，庫尼亞（Matheus Cunha）梅開二度、戈麥斯（João Gomes）與格德斯（Gonçalo Guedes）皆有進球紀錄，終場狼隊就以4比1擊敗富勒姆，拿下自二月以來的首場客場勝利。

上半場第20分鐘，主場富勒姆率先發動進攻，伊沃比（Alex Iwobi）在禁區邊緣大力起腳，球應聲破網得分，富勒姆1比0先馳得點。

第31分鐘狼隊發動防守反擊，庫尼亞巧妙控制隊友拉米納（Mario Lamina）的長傳，以挑射幫助球隊扳平比分，半場結束雙方1比1戰平。

下半場開打後狼隊狀態出色，不僅在防守端徹底限制富勒姆，還不斷創造機會進球，戈麥斯在第53分鐘用低射的方式順利進球，助隊將比分拉開，隨後第87分鐘，庫尼亞單場第二記進球讓狼隊將領先優勢擴大至3比1。

補時階段第95分鐘狼隊攻勢再起，格德斯在快速反擊中攻破富勒姆防線，踢進本賽季個人第四顆進球，錦上添花的表現也讓狼隊終場就以4比1收下比賽，贏得二連勝。

「這可能是我擔任教練以來最喜歡的表現之一，」狼隊主帥奧尼爾（Gary O'Neil）賽後興奮說道，「這場比賽展現了極大的勇氣和性格，賽前當你們問我對球隊的看法時，我給了很多積極的評價，但我們知道，缺少這麼多球員，這將是一場真正的艱難考驗，而每一位球員都挺身而出，完成了令人難以置信的工作。」

「今天我們不是僥倖取勝，我認為我們完全配得上這場勝利，我們打進了一些精彩的進球，展現了頑強和努力的防守，這是球員們應得的，因為他們付出了努力，而之前並沒有太多事情對他們有利，」奧尼爾最後表示。

關鍵字： 足球狼隊富勒姆庫尼亞

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