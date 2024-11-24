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睽違32年今拚12強冠軍！　台日大戰球迷狂喊「Team Taiwan」

▲世界12強棒球賽東京複賽，中華隊擊敗美國隊。（圖／記者李毓康攝）

▲台灣隊冠軍賽將再戰日本。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合報導

世界棒球12強賽昨晚（23日）上演台日大戰，台灣隊以6比9不敵日本，但台灣選手的精彩表現讓球迷對今天（24日）的冠軍戰充滿期待，這是台灣隊睽違32年再次打進冠軍賽。中職會長蔡其昌賽後在臉書上分享影片，賽後台灣球迷依然聚集在球場外高喊「Team Taiwan」，展現對台灣隊的支持。

身為資深棒球迷的網紅蔡阿嘎昨晚和家人一起到日本現場觀賽；他在臉書發文指出，台灣隊雖在比賽一開始就落後，追分後又被拉開，但全隊奮戰不懈，展現了強大的反攻能力，「再也不是那個最熟悉最對味、毫無反攻能力的中華隊，日本這堵高牆，好像已經沒這麼高了。」他強調，台灣隊讓球迷看到了希望，並鼓勵球員，「明日再奮力一戰吧！」

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衛福部前政務次長王必勝則在臉書上分析，儘管長期來看台灣與日本的棒球實力有差距，但他認為台灣隊仍有奪冠的理由，並整理出以下四點：
1. 日本隊的壓力：日本隊不僅肩負冠軍戰的壓力，還希望延續國際賽27連勝的紀錄，在比賽膠著時可能會感受到額外壓力。
2. 台灣隊氣勢正旺：從賽前不被看好到成功闖入冠軍戰，台灣隊宛如MLB季後賽中的外卡隊伍，最後拿下總冠軍的那種樣態。
3. 短期賽事的偶然性：在短期賽事中，強隊未必穩贏，一個關鍵球往往足以改變比賽結果。
4. 打擊信心：昨晚比賽中，台灣隊對日本投手成功拿下6分，對於全隊的打擊信心是莫大的激勵。雖然明天日本隊可能會派出更強的投手群，但台灣選手已經打開進攻狀態，充滿信心對抗對手。

關鍵字： Team Taiwan中華隊台灣隊台灣世界12強棒球賽

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