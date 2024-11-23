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湖人最新交易目標曝　27歲前綠衫軍門神可與戴維斯組雙保險

▲▼拓荒者威廉斯三世。（圖／達志影像／美聯社）

▲拓荒者威廉斯三世（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

今夏未能完成任何實質性補強的湖人，是否會在季中展開行動，備受矚目，傳出前塞爾提克當家「門神」威廉斯三世(Robert Williams III)是洛城最新的補強目標，這位27歲中鋒開季在拓荒者打出生涯最佳表現，他的運動能力出色，能幫忙鞏固籃板，成為湖人當家長人戴維斯(Anthony Davis)外另一道前場保險。

根據《ClutchPoints》記者西格爾(Brett Siegel)的消息，湖人、鵜鶘和國王從休賽季就對6呎9吋(約205.7公分)的中鋒威廉斯三世很感興趣，他2018年進入NBA以來，生涯前5季都替東區老牌勁旅塞爾提克效力，展現出明星潛力和出色的防守能力。

▲塞爾提克布朗、坦圖、威廉斯，勇士柯瑞、湯普森。（圖／CFP）

▲威廉斯曾是塞爾提克的當家門神。（圖／CFP）

威廉斯三世在2021-22賽季先發了61場，入選年度防守第1隊，該季他場均能貢獻10分、9.6籃板和2.2火鍋，投籃命中率達到73.6%，幫助綠衫軍打進2022年總冠軍賽，但最終不敵勇士。錯過生涯首枚冠軍戒後，他在去年被綠衫軍交易到拓荒者，換取哈樂戴(Jrue Holiday)。

威廉斯三世的運動能力出眾，可惜傷病不斷，上季改披拓荒者戰袍僅打6場，就因右膝韌帶損傷提前告別賽季，NBA生涯第4度報銷，他本季復出打了5戰，繳出場均10.8分、6.6籃板和1.8助攻，投籃命中率高達79.3%。

雖然目前威廉斯三世並未被擺上交易檯面，但若是報價夠吸引人，拓荒者還是可能「放人」。湖人急需提升前場深度，當家長人戴維斯已表明更想打4號位，但陣中始終欠缺一名能減輕他負擔的中鋒。

美國媒體《Fadeaway World》指出，若是湖人能夠延攬威廉斯三世，他將成為戴維斯外的另一道保險。以現在湖人的狀況，若是「一眉哥」受傷，他們將陷入困境，如果有威廉斯三世助拳，他們還有機會保持競爭力。

距離NBA季中交易截止日還有幾個月，湖人仍有充足的時間考慮最佳的交易方案，現在他們以10勝5敗暫居西區第4。

▲▼湖人詹姆斯、戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人當家長人戴維斯。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人戴維斯拓荒者威廉斯三世Robert Williams III

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