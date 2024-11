湖人最新交易目標曝　27歲前綠衫軍門神可與戴維斯組雙保險

▲拓荒者威廉斯三世(右)。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

今夏未能完成任何實質性補強的湖人,是否會在季中展開行動,備受矚目,傳出前塞爾提克當家「門神」威廉斯三世(Robert Williams III)是洛城最新的補強目標,這位27歲中鋒開季在拓荒者打出生涯最佳表現,他的運動能力出色,能幫忙鞏固籃板,成為湖人當家長人戴維斯(Anthony Davis)外另一道前場保險。

