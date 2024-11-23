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快訊／拚27連勝？日本先發大變陣　台日消化比賽戰主將休息

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，辰己涼介。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，辰己涼介。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽23日上演台日大戰，兩隊賽前都已經確定晉級冠軍戰，日本派出早川隆久先發，中華隊則由陳柏清先發。日本打線出爐，多位主力球員都休息，先發陣容與前一戰對委內瑞拉比對，只有3至5棒重複人選。日本自2019年上屆12強輸球後開始，已經締造國際賽26連勝，今天要挑戰延續紀錄。

陳柏清預賽對日本投3.1局，被敲2安打，包含源田壯亮所敲出的全壘打，失3分，有2分責失。預賽對日本，中華隊投手群僅讓他們拿到3分，是日本隊至今單場最少得分。

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中華隊投手已有安排，因為規定左投只能換左投，所以讓陳柏清「先投」，後續可能換上郭俊麟等投手接替。

日本隊火力不容小覷，小園海斗曾在複賽對美國單場雙轟、7打點，他目前打擊率4成44，是日本全隊最火燙的打者。坂倉將吾埋伏在後段棒次，已經累計2轟，打擊率4成38排全隊第2。不過這種消化比賽，兩位主將都從板凳出發。辰己涼介、森下翔太及佐野恵太是與前一戰對委內瑞拉重疊的人選，前一戰滿貫砲的牧秀悟也未先發。

日本隊先發陣容
1. 9號 二壘手 村林一輝
2. 32號 一壘手 佐藤 都志也
3. 8號 中外野手 辰己涼介
4. 1號 指定打擊 森下翔太
5. 7號 左外野手 佐野恵太
6. 24號 游擊手 紅林弘太郎
7. 3號 三壘手 清宮幸太郎
8. 22號 捕手 古賀悠斗
9. 5號 右外野手 五十幡亮汰

關鍵字： 世界12強賽台日大戰中華隊日本棒球

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