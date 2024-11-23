運動雲

>

「沒有人相信我們」陳傑憲腳傷備戰決賽：用實力證明給大家看！

點評：台灣確定晉級12強冠軍戰，隊長陳傑憲在今晚台日大戰因腳傷尚未痊癒休兵。談到這一路闖進冠軍的驚奇之旅，他坦言當初在台灣時「沒人願意相信我們、沒人看好我們」，但球隊用實力與努力證明自己。他也分享了昨日在飯店觀看美委大戰時，因太興奮「暴雷」告訴隊友勝利消息的趣事。

記者王真魚／日本東京報導

台灣確定晉級12強冠軍戰，隊長陳傑憲在今晚台日大戰因腳傷尚未痊癒休兵。談到這一路闖進冠軍的驚奇之旅，他坦言當初在台灣時「沒人願意相信我們、沒人看好我們」，但球隊用實力與努力證明自己。他也分享了稍早在飯店觀看美委大戰時，因太興奮「暴雷」告訴隊友勝利消息的趣事。

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

關於腳傷狀況，陳傑憲表示，「我覺得OK啦，但防護員建議正常比賽可能會在跑動時一直擠壓，所以希望今天以調整方式進行。」他尊重防護團隊的專業建議，「算是被勸退啦。」

談到稍早在飯店觀看美國對委內瑞拉之戰的情景，陳傑憲笑說，「本來我想說要睡覺、休息、為晚上備戰，但我聽到外面在歡呼，然後我老婆就說他們是不是在看比賽。」老婆隨後打電話給在現場觀賽的台灣朋友，「後來聽到結果後我就衝出去了，我說贏了啦，他們大概慢了10秒才一起歡呼。」

「對不起我暴雷，我比較急。」陳傑憲笑說，「但這就是團隊凝聚力的一種，大家一起看影片、心情都一樣，我覺得一個團隊就是要這樣，大家有共識才能走得長遠，謝謝團隊、謝謝大家」

不過，他也提到教練團已提醒球員，「要收起這樣的喜悅，今明兩場比賽還要認真努力去行。有很多遠道而來的球迷，不想讓他們看到我們沒有百分百的樣子。」

回顧從經典賽到12強的歷程，陳傑憲感性地說，「從去年經典賽集訓很久，比賽結束後大家對結果不甘心。今年集訓時就很想營造革命情感，雖然結果不知道，但過程中大家很珍惜在一起的時間、友情。」

「這次比較印象深刻，因為在台灣時沒人願意相信我們、沒人看好我們，但我們用自己的實力和努力去證明。」陳傑憲強調，「基本上我相信大家也不會再對我們有任何疑慮。」

展望接下來的比賽，這位隊長表示，「故事還沒寫完，我們還在寫故事，希望這兩場比賽我們能創造更多不可能、更多歷史。」他也特別感謝球迷支持，「希望球迷能繼續為我們加油。」

關鍵字： 陳傑憲台灣棒球12強冠軍戰影音

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

快訊／潘傑楷應援發威！美6比5險勝委　台、日攜手晉級冠軍戰

快訊／潘傑楷應援發威！美6比5險勝委　台、日攜手晉級冠軍戰

換先發罰款50萬日圓！日本隊抗議未果　日媒驚呼「台灣奇襲」

換先發罰款50萬日圓！日本隊抗議未果　日媒驚呼「台灣奇襲」

今晚台日大戰先發換人！又是陳柏清

今晚台日大戰先發換人！又是陳柏清

台灣確定晉級冠軍戰！睽違32年再戰世界棒球最高殿堂

台灣確定晉級冠軍戰！睽違32年再戰世界棒球最高殿堂

不斷更新／江國豪守住壘上有人危機！台灣2局0比4日本

不斷更新／江國豪守住壘上有人危機！台灣2局0比4日本

台灣三條路搶冠軍戰門票！明派林昱珉先發搶勝

台灣三條路搶冠軍戰門票！明派林昱珉先發搶勝

快訊／拚27連勝？日本先發大變陣　台日消化比賽戰主將休息

快訊／拚27連勝？日本先發大變陣　台日消化比賽戰主將休息

台灣今晚抗日拚晉級冠軍戰　三種劇本一次看

台灣今晚抗日拚晉級冠軍戰　三種劇本一次看

台日大戰先發出爐！台灣隊長陳傑憲休息

台日大戰先發出爐！台灣隊長陳傑憲休息

台灣選手緊盯美委大戰！晉級瞬間全隊沸騰　奪冠獎金上看2億

台灣選手緊盯美委大戰！晉級瞬間全隊沸騰　奪冠獎金上看2億

「最美禮生」夜市爆走光危機！肩帶滑落露出一片雪白…急伸手遮胸

熱門新聞

快訊／潘傑楷應援發威！美6比5險勝委　台、日攜手晉級冠軍戰

換先發罰款50萬日圓！日本隊抗議未果　日媒驚呼「台灣奇襲」

今晚台日大戰先發換人！又是陳柏清

台灣確定晉級冠軍戰！睽違32年再戰世界棒球最高殿堂

不斷更新／江國豪守住壘上有人危機！台灣2局0比4日本

台灣三條路搶冠軍戰門票！明派林昱珉先發搶勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／台、日攜手晉級冠軍戰

2日媒驚呼「台灣奇襲」！被罰款也要換投

3今晚台日大戰先發換人！

4睽違32年再闖冠軍戰！台灣棒球寫新頁

5江國豪守住壘上有人危機！

最新新聞

1江國豪守住壘上有人危機！

2哥哥王威晨提點　王威倫明年3度選秀

3林襄空降助陣　日網：都忘記看比賽了

4富藍戈加薪！陳昭如現身東蛋回應了

5張泰山棒球教室！日本小將好歡樂

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

峮峮大螢幕

12強台美大戰現場應援！他傻：日本人喊得比我還大聲

林家正微調打擊開心敲安！終結對美6連敗「屬於團隊的勝利」

美國教頭讚台灣投打表現　「我們第7局被攻陷了」

美國3大賽首度輸台灣！　大聯盟百大新秀：非常心痛

東京巨蛋舉大國旗吶喊！台灣球迷超熱情對街都聽到

台灣終結21年對美魔咒　8比2奪勝！得分刷新高

媽偷噴水假裝打噴嚏！　兒被整3次怒：有鼻涕

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

參與樂。無齡博覽會 中華電信展科技魅力｜20241122 ET午間新聞
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366