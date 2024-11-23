「沒有人相信我們」陳傑憲腳傷備戰決賽：用實力證明給大家看！

點評：台灣確定晉級12強冠軍戰，隊長陳傑憲在今晚台日大戰因腳傷尚未痊癒休兵。談到這一路闖進冠軍的驚奇之旅，他坦言當初在台灣時「沒人願意相信我們、沒人看好我們」，但球隊用實力與努力證明自己。他也分享了昨日在飯店觀看美委大戰時，因太興奮「暴雷」告訴隊友勝利消息的趣事。

記者王真魚／日本東京報導

台灣確定晉級12強冠軍戰，隊長陳傑憲在今晚台日大戰因腳傷尚未痊癒休兵。談到這一路闖進冠軍的驚奇之旅，他坦言當初在台灣時「沒人願意相信我們、沒人看好我們」，但球隊用實力與努力證明自己。他也分享了稍早在飯店觀看美委大戰時，因太興奮「暴雷」告訴隊友勝利消息的趣事。

▲世界12強棒球賽東京複賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

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關於腳傷狀況，陳傑憲表示，「我覺得OK啦，但防護員建議正常比賽可能會在跑動時一直擠壓，所以希望今天以調整方式進行。」他尊重防護團隊的專業建議，「算是被勸退啦。」

談到稍早在飯店觀看美國對委內瑞拉之戰的情景，陳傑憲笑說，「本來我想說要睡覺、休息、為晚上備戰，但我聽到外面在歡呼，然後我老婆就說他們是不是在看比賽。」老婆隨後打電話給在現場觀賽的台灣朋友，「後來聽到結果後我就衝出去了，我說贏了啦，他們大概慢了10秒才一起歡呼。」

「對不起我暴雷，我比較急。」陳傑憲笑說，「但這就是團隊凝聚力的一種，大家一起看影片、心情都一樣，我覺得一個團隊就是要這樣，大家有共識才能走得長遠，謝謝團隊、謝謝大家」

不過，他也提到教練團已提醒球員，「要收起這樣的喜悅，今明兩場比賽還要認真努力去行。有很多遠道而來的球迷，不想讓他們看到我們沒有百分百的樣子。」

回顧從經典賽到12強的歷程，陳傑憲感性地說，「從去年經典賽集訓很久，比賽結束後大家對結果不甘心。今年集訓時就很想營造革命情感，雖然結果不知道，但過程中大家很珍惜在一起的時間、友情。」

「這次比較印象深刻，因為在台灣時沒人願意相信我們、沒人看好我們，但我們用自己的實力和努力去證明。」陳傑憲強調，「基本上我相信大家也不會再對我們有任何疑慮。」

展望接下來的比賽，這位隊長表示，「故事還沒寫完，我們還在寫故事，希望這兩場比賽我們能創造更多不可能、更多歷史。」他也特別感謝球迷支持，「希望球迷能繼續為我們加油。」