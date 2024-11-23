快艇靠「單核」哈登砍飆22+9　連退勇士、國王4連勝登西區第5

記者游郁香／綜合報導

快艇本季4星陣容解體，加上頭牌雷納德(Kawhi Leonard)持續因右膝發炎高掛免戰牌，只能靠3屆得分王哈登(James Harden)「單核」領軍，包括今(23)日在NBA盃小組賽徹底封鎖國王火力，僅被得到88分在內，他們拉出一波4連勝，戰績提升到10勝7敗，竄升西區第5。

快艇開季一度在新主場「Intuit Dome」遭遇4連敗，讓扛起頭號進攻手的哈登忍不住懷疑「新家」是否被詛咒了。隨著喬治(Paul George)與衛斯布魯克(Russell Westbrook)接連離隊，快艇的4星縮水為雙星，上季末就爆出右膝傷勢，這個休賽季還動刀治療的一哥雷納德，本季至今也還未亮相，哈登因此成了球隊的「單核心」。

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▲快艇哈登（右）。（圖／路透）

快艇今日在主場面對進攻火力兇猛的國王，沙加緬度賽前場均能砍116.9分，排名聯盟第7，投籃命中率48.9%更高居第3；當家一哥福克斯(De’Aaron Fox)場均28.8分，則名列聯盟第6。

不過快艇顯然有備而來，從開賽就祭出高強度的防守，首節僅讓對手拿到12分，國王投籃命中率低到只有19%，三分則是9投僅1中。沙加緬度一哥福克斯直到單場第6次出手才命中，他整場雖攻下29分，但團隊命中率被限制在38.6%，三分命中率也僅20%，並不足以壓倒快艇。

▲快艇哈登（左）。（圖／路透）

快艇憑藉高強度防守，首節打完就拉開14分領先優勢，並在第2節將分差擴大到25分，最終在哈登砍下22分、9助攻，以及長人祖巴奇(Ivica Zubac)貢獻10分、15籃板的雙十數據帶領下，以104比88輕取國王，收下NBA盃首勝，小組賽戰績1勝1敗。

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快艇拉出一波4連勝，戰績變成10勝7敗，竄升西區第5，同時也在主場取得7連勝。最近3場勝利，他們分別將勇士、魔術和國王的得分限制在99、93和88分，展現出色的防守實力。

▲國王福克斯（右）。（圖／路透）

NBA盃冠軍隊球員每人可獲得50萬美元(約1600萬台幣)的獎金，亞軍隊則是每人20萬美元(約640萬台幣)，4強10萬美元(約320萬台幣)，8強5萬美元(約160萬台幣)。

哈登坦言，NBA盃的獎金很吸引人，不過這一戰的重點更多是在捍衛主場，「對我們來說，我認為只是……我們在上一場NBA盃的比賽（對火箭）表現不佳，所以我們想要站出來保護主場，我們做到了。」