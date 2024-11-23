威金斯轟30分鎖死小KD！　勇士保西區龍頭率先挺進NBA盃8強

The @warriors become the first team to advance to the #EmiratesNBACup Knockout Rounds as the winners of West Group C. pic.twitter.com/3oShsOc9KI — NBA Communications (@NBAPR) November 23, 2024

記者游郁香／綜合報導

西區龍頭勇士今(23)日作客鵜鶘，前場主將威金斯(Andrew Wiggins)打出本季最佳表現，首節就5投5中砍下13分，整場14投9中猛轟30分，9罰全部把握住，稱職扮演主帥柯爾(Steve Kerr)希望他扛起的第2得分手重任，幫助灣區軍團以112比108擊退鵜鶘，成為首支晉級NBA盃8強的隊伍。

Andrew Wiggins



What a night. pic.twitter.com/NLXUawqs5g — Golden State Warriors (@warriors) November 23, 2024

在失去3大核心之一湯普森(Klay Thompson)後，勇士主帥柯爾開季前就點名，希望威金斯扮演團隊的第2得分手，這位2014年狀元郎是灣區2022年在8年內贏得第4冠的功臣之一，上季卻陷入空前低潮，本季有復甦的跡象，他今日開賽就火力全開，首節5投全部命中，包含3顆三分球拿下12分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

INSANE pass by Stephen Curry ???????? pic.twitter.com/gmctV8OK3x — NBA TV (@NBATV) November 23, 2024

在天王柯瑞(Stephen Curry)遭到鵜鶘嚴防，整場僅出手13次之下，威金斯稱職替一哥分擔重任，他整場飆出本季新高的30分、3籃板、4助攻，外帶抄截、火鍋各1，在罰球線上更是保持9罰9中的完美表現，包含最後2分鐘連進4罰，替勇士鎖定勝局，以112比108擊退鵜鶘，持續以12勝3敗佔據西區龍頭。

▲勇士威金斯。（圖／達志影像／美聯社）

除了開啟進攻火力，威金斯此戰主防鵜鶘「小KD」英格雷(Brandon Ingram)，讓英格雷出手16次才得到18分。

威金斯已經連3戰得分飆破20分，這是自2022年11月以來，他首次連4場得分超過20分，這段期間他的投籃命中率達到65.1%，三分球命中率也是誇張的53.3%，狀態相當火燙。

▲勇士威金斯。（圖／達志影像／美聯社）

柯瑞今日則拿下19分、7籃板和7助攻，另有火鍋、抄截各1，他與威金斯本季已有8場合力攻下至少43分，其中威金斯先發的13戰，灣區繳出10勝3敗。

勇士在NBA盃小組賽維持3勝0敗的完美戰績，在獨行俠今日以123比120力克金塊後，灣區軍團確定以西區C組第1率先晉級8強，是聯盟首支挺進淘汰賽的隊伍。

威金斯賽後表示，「我覺得自己現在的節奏非常好。只是想保持自己的參與度，保持果斷和積極並試圖攻擊籃框。」

NBA盃賽程、獎金一次看

▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）