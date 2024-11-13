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NBA盃今開打！賽程、獎金一次看　柯瑞對決K湯：希望他感受到愛

▲▼勇士柯瑞、湯普森、格林。（圖／達志影像／美聯社）

▲昔日的勇士3核心柯瑞（中）、湯普森（左）、格林（右）。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

NBA上季開始舉行季中錦標賽，本季更名為「NBA盃」，聯盟30隊共分6個小組，小組賽固定每周三和周六舉行，由6支分組龍頭加上兩支外卡隊伍前進8強單淘汰賽，4強和決賽將移師拉斯維加斯舉行。勇士與獨行俠同在西區C組，首戰在大通中心登場，K湯將首度重返灣區。

勇士今(13)日將在主場迎來首場NBA盃小組賽，對手是獨行俠，為了迎接今夏離隊的4冠神射湯普森(Klay Thompson)重返大通中心，灣區準備了一系列致敬活動，除了致敬影片外，還將發放「船長帽」給每位到場的球迷。

▲勇士「浪花兄弟」柯瑞、湯普森。（圖／CFP）

▲「浪花兄弟」柯瑞、湯普森在場上已成絕響。（圖／CFP）

「浪花兄弟」大哥柯瑞(Stephen Curry)坦言，球隊過去也曾有類似的「回歸活動」，但這一次很不一樣，因為在勇士待了13年，身為4冠王朝成員的湯普森，對灣區有著難以用言語形容的影響力與重要性，「我們顯然還有比賽要打，所以你需要確保在心理上也專注在比賽上，但他值得這樣的慶祝和歡迎。」

柯瑞說，「這將是一個很好的機會來回顧我們所有的回憶。我不想太瘋狂，這不是一個紀念儀式。我們還是在談論籃球和生活，但你想要享受這個時刻，讓他得到應有的慶祝。無論事情如何發展，我只希望他能感受到愛，因為他值得。」

▲▼獨行俠湯普森。（圖／路透）

▲湯普森本季轉戰獨行俠。（圖／路透）

主帥柯爾(Steve Kerr)則強調，湯普森是「終生」勇士人，他在灣區的成就，還有他們彼此之間的羈絆，都讓K湯的「回歸之夜」顯得與眾不同。

全聯盟30隊在NBA盃共分成6個小組，每支球隊進行4場小組賽，兩場主場和兩場客場比賽。8支球隊能晉級到淘汰賽，除了6個分組龍頭，還有兩支外卡球隊，外卡球隊來自東、西區各組第2中戰績最好的的球隊。

8強賽開始為單淘汰，4強和決賽移師拉斯維加斯舉行，冠軍隊球員每人可獲得50萬美元(約1600萬台幣)的獎金，亞軍隊則是每人20萬美元(約640萬台幣)，4強10萬美元(約320萬台幣)，8強5萬美元(約160萬台幣)。

以下為NBA盃賽程與分組：

小組賽：11月13日至12月4日（周三和周六）
8強賽：12月11日、12日
4強賽：12月15日
決賽：12月18日

東區A組
1. 尼克
2. 魔術
3. 七六人
4. 籃網
5. 黃蜂

東區B組
1. 公鹿
2. 溜馬
3. 熱火
4. 暴龍
5. 活塞

東區C組
1. 塞爾提克
2. 騎士
3. 公牛
4. 老鷹
5. 巫師

西區A組
1. 灰狼
2. 快艇
3. 國王
4. 火箭
5. 拓荒者

西區B組
1. 雷霆
2. 太陽
3. 湖人
4. 爵士
5. 馬刺

西區C組
1. 金塊
2. 獨行俠
3. 鵜鶘
4. 勇士
5. 灰熊

關鍵字： NBANBA盃勇士柯瑞獨行俠湯普森

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