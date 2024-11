NBA盃今開打！賽程、獎金一次看　柯瑞對決K湯：希望他感受到愛

▲昔日的勇士3核心柯瑞(中)、湯普森(左)、格林(右)。(圖/達志影像/美聯社)

記者游郁香/綜合報導

NBA上季開始舉行季中錦標賽,本季更名為「NBA盃」,聯盟30隊共分6個小組,小組賽固定每周三和周六舉行,由6支分組龍頭加上兩支外卡隊伍前進8強單淘汰賽,4強和決賽將移師拉斯維加斯舉行。勇士與獨行俠同在西區C組,首戰在大通中心登場,K湯將首度重返灣區。

"We’ve had homecomings before, but nothing like this... We obviously have a game to play... But he deserves the celebration and the welcome that he's gonna get."



Steph Curry on Klay Thompson's return to the Bay on Tuesday ????️



(via @anthonyVslater)pic.twitter.com/gmfooLIjrQ