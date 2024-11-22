潘傑楷穿TAIWAN帽T現身：代表台灣開轟很開心　鞠躬謝外野那群人

▲▼ 世界12強棒球賽東京複賽，潘傑楷 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽中華隊22日以8比2擊敗美國隊，潘傑楷穿上印有「Taiwan」的帽T登上賽後記者會，霸氣說：「能夠代表台灣打出全壘打，心情很開心。」

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中華隊前4局以2比1領先美國，潘傑楷5局上轟出全壘打，幫助中華隊打出氣勢，7局上一口氣再灌進5分。他單場雙安，包含1轟，另有3次保送，貢獻1打點、2得分，目前打擊率.391表現相當亮眼。

潘傑楷在出席記者會前，特別向聯盟確認是否能穿印有「Taiwan」的帽T出席。他表示：「能夠代表台灣打出全壘打，心情很開心，感謝教練給我機會。感謝隊友的鼓勵、教練團的信任，也感謝打擊教練給我攻擊策略，讓我有更明確的想法攻擊投手。」

▲▼ 世界12強棒球賽東京複賽，潘傑楷 。（圖／記者李毓康攝）

有外媒好奇中華隊團隊氣氛，潘傑楷說：「其實我們球隊氣氛很不錯，球員年紀都相近，大家互相信任，相信隊友能為球隊拿下勝利。」

台美大戰台灣球迷聚集在右外野應援，潘傑楷繞壘時特別向他們致意：「很開心能在東京巨蛋打全壘打，也沒想過會這樣發生，也謝謝右外野球迷一直幫我們加油，讓我們在球場上更有自信、更有力量。」

打擊火燙歸功教練團與情蒐，潘傑楷說：「教練團給的策略很明確，對決投手時可以更專注在要打的球，更知道要怎麼進攻投手。」

對美國側投梅嫩德斯（Antonio Menendez）開轟，潘傑楷坦言：「打側投在例行賽時都還不錯，我在旁邊觀察，站上去的時候就有信心，在台灣打側投就很有信心。」

中華隊前4局開啟攻勢，潘傑楷說：「先得分對我們來講壓力一定會比較小，等到後面坤宇適時一擊，比賽拉開後心情比較放鬆、不會緊繃，這次來每個人都是戰力，我們都很相信我們的隊友，上場就能幫球隊建功。」

潘傑楷此役調整先發一壘，他說：「覺得我的隊友很強，每顆球都有辦法擋下來，我也很開心每顆球我都可以接起來，完成出局數。」

潘傑楷總是在賽後鞠躬久久才起身，他坦言：「就是很感謝球迷，千里迢迢來日本為我們加油，一直給鼓勵要相信自己，你們都這麼相信我們，我們也會更相信自己做得到！」

▲▼ 世界12強棒球賽東京複賽，潘傑楷 。（圖／記者李毓康攝）