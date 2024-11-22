江坤宇遭157公里觸身球嚇到回瞪　賽後笑說：球迷有幫忙

記者王真魚／日本東京報導

台灣隊22日以8比2擊敗美國，江坤宇關鍵一擊清壘三壘安打立大功。對於3局上界外全壘打後吞下三振，疑似喊了一聲「雞排」？他賽後笑說，「我是小小的啊～了一聲這樣。」

「前面那打席其實有掌握住，可惜是界外，整個打擊感覺都不錯，」江坤宇回憶3局上錯失機會。7局上再度面對滿壘機會，他感謝教練團場下準備，「有提供策略，我上去時想法簡單點，剛好掌握到那一顆球，自己也相當振奮開心。」

▲世界12強棒球賽東京複賽，江坤宇 。（圖／記者李毓康攝）



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8局上遭觸身球，擊中大腿臀部，江坤宇一度回瞪投手。他解釋，「因為投手真的滿強，一開始有看計分板多快。」結果計分板顯示157公里，「他們每個上來都150以上，當下被打到忍不住回看。」

江坤宇隨後笑稱，「球迷也有幫忙起一點聲音。」至於隊友們看到他被觸身球而躁動，他直呼，「沒有想過會有大場面，當下沒發現。」好消息是，傷勢並無大礙。

三壘搭擋張政禹今天雖有一次暴傳失誤，但也是有美技演出，4局又敲安率隊先馳得點。守備方面，張政禹還幾度跨區辦案。江坤宇大讚，「他今天表現相當棒，我在他後面搶那個球時，發現他守備範圍非常大，又有關鍵安打，今天絕對是100分。」

賽後球隊維持贏球的跳舞、喊聲儀式，延續好心情。江坤宇也透露，「之前有幻想過會不會贏美國這球隊，今天真的做到很開心。」

明天將對戰日本隊，江坤宇提到曾在18U亞青交手的小園海斗，「看到他昨天雙響炮，真的是非常強的選手，在日本表現非常棒。看他的影片都會發現他衝出來，有時看到他好的打擊守備都會去學習。」

「明天要保持好的感覺，抱持想贏的！」江坤宇說，「場上每個人都會拚盡全力，不管怎樣都要努力。」