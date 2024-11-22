腳傷未澆熄戰意　陳傑憲明天還想上：繼續為台灣拿下勝利！

▲世界12強棒球賽東京複賽，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

台灣今天以8比2大勝美國，但隊長陳傑憲在3局遭觸身球擊中腳部後，5局提前退場。賽後陳傑憲透露當下雖然很痛，但仍想撐著打完比賽，「跑壘時感覺麻麻的、不舒服，一開始想說先撐撐看，但守備時發現跑動感覺不太一樣，就很不舒服。」

目前已經過冰敷和治療，「走路是ok的，但還是有腫脹感」，陳傑憲表示會視明天狀況決定是否出賽，「如果明天可以，當然一定會想上場。」

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談到今天球隊的14支安打火力，陳傑憲特別感謝替補球員的表現，「今天陣容跟前幾場比較不一樣，很謝謝頂替上來的選手，有些選手可能狀況沒那麼好，但今天都打出好成績，這就是團隊力量。」

「棒球不是單靠幾個人，是靠著大家的力量去創造出來的！」陳傑憲強調，「大家表現那麼好，真的很感動，在場下看也很激動。」

對於最終以8比2大勝，陳傑憲坦言沒想過會贏這麼多，「這一定是靠著選手在比賽過程中努力而來的。4強要贏下每一場比賽都是很大挑戰，我們今天終於拿下這一勝，很關鍵也很重要。」

賽後球員集合時，陳傑憲特別用比平時更大的聲量喊話，「因為贏球很嗨！就是要趁著這股氣勢繼續嗨上去，球隊氣勢就會更好。」

「團隊凝聚力愈來愈棒，這是我們的優勢。」陳傑憲說，「希望能照著這股氣勢，繼續為台灣拿下勝利。」

