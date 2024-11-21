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高中鋁聯／平鎮爆冷遭淘汰！台南海事一日兩勝闖4強創隊史

▲▼台南海事。（圖／學生棒聯提供）

▲台南海事。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

台南海事在今年高中鋁棒聯賽展現黑馬姿態，今(21)日連過兩關，首度闖入四強。先在16強賽以4比3力克屏東高中，緊接著在8強賽以6比5擊退剛爆冷淘汰奪冠大熱門平鎮高中的北科附工，刷新隊史最佳成績。

在與屏東高中的16強賽中，雙方實力相當，比賽打成膠著。前6局雙方戰成3比3平手，第7局上半屏中一度攻佔滿壘、僅一人出局的危急情況下，海事投手陳品全展現沉穩，連續送出兩次三振化解危機。7局下半，海事趁著屏中游擊手失誤，攻下再見分，驚險晉級。

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北科附工在16強賽爆冷擊敗勁敵平鎮高中。在與北科附工的八強戰中，海事一度陷入3比0落後。海事一度陷入3比0落後，海事八、九棒率先以安打上壘，由潘昱安轟出左外野兩分砲追平比數，隨後更再下一城、反超比數。雙方此後多次互有領先，5局上半北科攻下2分，但海事在5局下半2出局後展開反擊，靠著連續3支安打再度超前。最終以一分差守住勝利，首度闖進4強。

海事總教練田家銘賽後表示，感謝球員在關鍵時刻展現韌性，特別是4名高三學長不僅有優異表現，更帶領學弟奮戰到底。他同時期待這次鋁棒組的佳績，能為學校的木棒發展注入新動力，也感謝校方全力支持，才能創下隊史新頁。

經過今日賽事，4強陣容已全數出爐，包括台南海事、穀保家商、壽山高中及高苑工商。明日的4強賽將由穀保家商對上台南海事，另一場則是壽山高中對戰高苑工商，冠軍賽門票即將揭曉。

關鍵字： 高中鋁棒台南海事黑馬四強陳品全

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