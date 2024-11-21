厭倦負面報導輿論　NBA球星詹姆斯：暫別社群媒體

▲詹姆斯（LeBron James）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國職籃NBA超級巨星詹姆斯（LeBron James）20日轉發一則圈內經紀人對美國媒體「負面」報導發難的貼文，隨後宣布無限期遠離社群媒體。

法新社報導，詹姆斯在社群媒體Instagram和X帳號上的追蹤者多達約2億1200萬人，他今天轉發NBA球星杜蘭特（Kevin Durant）經紀人克萊曼（Rich Kleiman）的貼文後，宣告暫別社群媒體。

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克萊曼在舊稱推特（Twitter）的X平台上寫道：「當今世界充滿如此多的仇恨與負能量，令我困惑的是，為什麼有些全國性體育媒體仍然認為，以負面角度報導體育新聞才是最好的方式。我個人覺得這完全是白費唇舌。」

39歲的洛杉磯湖人球星詹姆斯和追蹤者分享這篇推文，並留言「阿門！！」隨後證實他將暫時遠離社群媒體。

詹姆斯在X平台上寫道：「就這樣，我要暫時遠離社群媒體了。之後再聊，大家保重。」

這不是詹姆斯首度離開社群媒體。這位創下紀錄的得分王過去也曾多次停用社群媒體，但通常是為了專注在籃球賽事上。

湖人菜鳥內希特（Dalton Knecht）昨天轟下37分，助球隊擊敗猶太爵士後，詹姆斯就暗示對網路的批評聲浪感到不滿。

詹姆斯談到內希特的表現時說，他從觀察內希特在田納西州大學體育聯盟的生涯，就看得出這位新手球員前途無量。

詹姆斯說：「網路上的每個人總說我是騙子。他們說我對每件事說謊。那我現在是什麼？我早就說了，我留意過他，我很關注田納西州的籃壇發展。」