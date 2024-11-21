比球速還快！古林睿煬達成協議隔日　攜妻現身火腿主場

▲球團社長小村勝、古林睿煬。（圖／X／@gnomotoke）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間20日，北海道日本火腿鬥士與前統一獅投手古林睿煬（24歲）達成加盟共識，預計下周二將在台灣舉辦入團記者會。僅隔了一夜，古林今（21）日就帶著妻子現身日本火腿主場「ES CON FIELD HOKKAIDO」。

這是古林首次來到新東家的主場ES CON FIELD HOKKAIDO，此球場去年才啟用，位於北海道北廣島市，是日本第一個擁有可開闔屋頂的天然草皮球場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在古林一踏進球場時，場邊大螢幕投映了「歡迎古林睿煬」的大圖，有「火球男」之稱的古林睿煬，不僅因球技而聞名，還以「金孫」的暱稱廣為人知。

新庄剛志監督受訪時，報料自己對古林「一見鍾情」，直呼古林可能是「台灣第一投手」，更特別向古林阿嬤承諾，「會好好照顧您的孫子。」

新庄剛志進一步補充道，「雖然他面容和氣，卻充滿霸氣。」他期待古林能進入先發輪值，但也提醒這是一場競爭，「希望他不要著急，一點一點地展現自己的優勢。」並霸氣指出，要將古林從「台灣第一的投手」打造成「世界水準的投手」。

古林睿煬2000年6月12日出生，身高184公分、體重81公斤，畢業於桃園市立平鎮高級中學，2018年獲統一獅第一指名，今年拿下中職年度最佳投手、防禦率王以及MVP，包辦3大獎。