費城3巨頭首合體又悲劇！喬治2度傷到左膝　專家：怕韌帶損傷

Paul George Hyperextended his left knee AGAIN



-This is the second time in one month



-The concern would be for ligament damage (ACL or PCL)



The hope would be for just a hypertension/joint capsule injury pic.twitter.com/aPdZbcx8l1 — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) November 21, 2024

記者游郁香／綜合報導

七六人3巨頭今(21)日總算首度合體，未料9屆全明星搖擺人喬治(Paul George)第3節再次傷退，他1個月內兩度遭逢左膝過度伸展，美國運動醫學專家杰弗里斯(Evan Jeffries)指出，現在要擔心的是韌帶是否有損傷；雪上加霜的是，費城最終以111比117不敵灰熊，慘吞5連敗，戰績持續下滑到2勝12敗。

BREAKING: Paul George went to the Philadelphia 76ers locker room after twisting his ankle.



Get well soon, PG! ???? pic.twitter.com/xsfP5ug80i — Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) November 21, 2024

費城今日迎回右腿筋拉傷的後場超新星馬克西(Tyrese Maxey)，他與一哥恩比德(Joel Embiid)、喬治組成的3巨頭首度合體，喬治卻在第3節開局不久就傷退，他在籃下爭搶籃板時，落地時明顯感到左腿不適，蹲在地上，回到休息室治療，隨後七六人宣布他因左膝過度伸展本場不會再上陣。

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Tonight vs. the Grizzlies, the #Sixers will finally showcase their Big Three of Tyrese Maxey, Joel Embiid and Paul George. pic.twitter.com/p3fc0XB5lC — Keith Pompey (@PompeyOnSixers) November 21, 2024

在今日作客灰熊前，喬治本季場均僅能得16.7分，整體命中率不到40%，三分命中率更跌到28.8%，遠低於他原本的水準，無奈他現在又出現傷病，還是1個月內2度傷到左膝，他在10月15日的熱身賽就曾扭傷左膝退場，直到11月5日才復出。

▲七六人喬治。（圖／達志影像／美聯社，下同）

美國運動醫學專家杰弗里斯指出，現在要擔心的是喬治的韌帶是否有損傷，如果演變成前十字韌帶或後十字韌帶撕裂，後果不堪設想。

喬治今日離場前打了17分鐘，6投1中僅拿2分、4籃板和2助攻；歸隊第4戰的一哥恩比德則找回準星，21投10中轟了35分、11籃板；此戰復出的馬克西手感冰冷，13投3中只拿8分、3籃板和2助攻，七六人終場以111比117不敵灰熊，慘吞5連敗，戰績下滑到2勝12敗，淪為聯盟爐主。