不斷更新／眼鏡仔登板拆彈！中華隊8局0比2委內瑞拉

▲世界12強棒球賽東京複賽，黃子鵬。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／日本東京報導

12強中華隊今天複賽首戰交手委內瑞拉。推出側投黃子鵬掛帥先發。委內瑞拉則是派出羅戈應戰。陳傑憲敲出團隊首安，現場外野中華隊應援齊聲高唱「台灣尚勇」，響徹東京巨蛋！目前比賽進行到7局，仍是0比2落後。

1局上，陳晨威左外野飛球出局、林立三振，陳傑憲則擊出首支安打，曾頌恩揮棒後裁定三振，挑戰後改判，不過最終還是吞K收場。

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1局下，委內瑞拉首名打者阿馬里斯特 （Alexi Amarista）敲安，黃子鵬未亂陣腳，回穩連續解決3人，包括1次三振。

2局上，潘傑楷三振，朱育賢中外野飛球遭接殺，江坤宇三振。

2局下，黃子鵬持續好投，H.羅德里格斯 （Herlis Rodriguez）投手滾地球出局，帕拉西奧斯 （Jermain Palacios）飛球出局，帕拉西奧斯 （Jermain Palacios）三振。

3局上，中華隊又遭三上三下，林家正游擊滾地球出局，岳東華吞K，陳晨威左外野飛球出局。

3局下，黃子鵬靠著隊友守備相挺，讓委內瑞拉三上三下。其中林立更是快速移動到中右外野，退到牆前接到深遠飛球，抓下第3個出局數。

4局上，陳傑憲再敲安，但跑到二壘遭到觸殺，下一棒曾頌恩展現「巨蛋王」本能，掃出二壘長打，潘傑楷靠腳程跑上一壘，原判是內野安打，挑戰後改判出局。中華隊瓦解攻勢，現場球迷力挺中華隊，噓聲回應改判。

4局下，H.佩雷茲 （Hernan Perez）擊出安打，打者上壘後欲盜壘，黃子鵬轉身迅速牽制，成功抓到跑者。不過隨後接連被擊出安打，包括遭C.佩雷茲 （Carlos Pérez）擊出全壘打，委內瑞拉先馳得點，2比0領先。

5局上，羅戈退場，羅德里格斯（Ronny Rodríguez）登板，1出局後被江坤宇擊出安打，林家正選到保送，委內瑞拉再度換投，岳東華適時安打，中華隊攻佔滿壘，下一棒陳晨威卻遭到三振。委內瑞拉再換投，成功守住局面。中華隊滿壘「大中計」，林立擊出飛球遭接殺。投手退場後振奮拉弓。

5局下，黃子鵬2出局後被敲安，中華隊換投。黃子鵬在球迷歡呼聲退場。由王志煊接手登板。

黃子鵬此役先發4.2局被敲5支安打，包括1轟，失掉2分，用球數56球。羅戈先發4局僅用52球被敲3支打，飆出5次三振，無失分。

6局上，陳傑憲延續火燙手感，敲出個人單場第3安。但曾頌恩遭到三振，潘傑楷擊出雙殺打。

6局下，張奕登板，值得一提是，連同旅日時期，這是他首度在東蛋登板。讓委內瑞拉三上三下。

7局上，朱育賢三振，江坤宇敲安，林家正擊出左外野深遠飛球，吉力吉撈·鞏冠代打，但吞下三振。

7局下，張奕續投，三振首名打者後退場，黃恩賜接替，雖被首名打者敲安，但隨後回穩投出三振，捕手林家正神反應傳一壘成功抓到離壘的跑者，阻斷委內瑞拉攻勢。

8局上，陳晨威遭到三振，林立擊出滾地球，陳傑憲遭到觸身球，全場再度響起噓聲，下一棒曾頌恩遭三振。

8局下，潘傑楷傳一壘暴傳失誤，黃恩賜面對下一棒，製造滾地球出局，留下二壘有人退場，莊昕諺登板，成功拆彈，連續解決2人。



中華隊打線

1. 左外野手 陳晨威

2. 右外野手 林立

3. 中外野手 陳傑憲

4. 指定打擊 曾頌恩

5. 三壘手 潘傑楷

6. 一壘手 朱育賢

7. 游擊手 江坤宇

8. 捕手 林家正

9. 二壘手 岳東華

委內瑞拉打線

1.2 阿馬里斯特 （Alexi Amarista）（海盜3A）

2.14 佩雷茲 （Hernan Perez）（紅人3A）

3.31 弗洛雷斯 （Ramon Flores）（墨聯）

4.44 佩雷茲 （Carlos Pérez）（運動家3A）

5.7 H.羅德里格斯 （Herlis Rodriguez）（墨聯）

6.4 帕拉西奧斯 （Jermain Palacios）（墨聯）

7.13 安德里安薩 （Ehire Adrianza）（天使MLB）

8.23 D.羅德里格斯 （David Rodriguez）（墨聯）

9.10 卡斯蒂略 （Diego Castillo）（雙城3A）