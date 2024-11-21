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克服在台暴雨中打球考驗　日本隊無所畏懼：東蛋就像自家庭院

▲2024年世界12強賽日本隊。（圖／中華棒協提供）

▲日本隊預賽有2場在狂風暴雨中比賽。（圖／中華棒協提供）

記者游郁香／綜合報導

世界12強棒球賽4強複賽今(21)日展開，目標衛冕的日本武士隊，從台灣返國後絲毫沒有疲態，反而顯得游刃有餘。一位隊內消息人士直言，克服了預賽在台有2戰都在狂風暴雨中出賽的考驗，他們現在已經無所畏懼，「東京巨蛋就像自家的庭院一樣，板凳區就像客廳一樣舒適。」

以預賽5戰全勝之姿挺進4強的日本隊，19日從台灣返國，今晚6點將在複賽首戰對上美國，派出日職中央聯盟防禦率王高橋宏斗主投，美國隊則推出擁有20年大聯盟資歷的老投手希爾(Rich Hill)應戰，日本隊監督井端弘和自信表示，全隊的「身心」都已經進入狀況。

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▲12強日本隊以3：1擊敗中華隊。（圖／記者林敬旻攝）

▲日本隊內人士坦言，台灣球迷的狂熱加油很瘋狂。（圖／記者林敬旻攝）

在台灣舉行的預賽，日本隊見識到台北大巨蛋「高分貝」的狂熱加油，也歷經了在大雨中苦戰的考驗，增添了團隊的信心。一位隊內相關人士說，「台灣的熱烈歡呼聲太瘋狂了，在那種客場環境下保持平常心來比賽並非易事。在戶外球場進行的古巴和多明尼加比賽，連續兩天風雨交加，投手們在狂風暴雨中表現出色。」

「這樣惡劣的天氣在日本肯定會被取消比賽，但我們克服了這種環境，已經無所畏懼了。」這位消息人士強調，「對日本代表隊來說，東京巨蛋就像自家的庭院一樣，板凳區就像客廳一樣舒適。」

17日對古巴之戰，第4名上場投球並取得勝投的清水達也回憶，「在那樣的雨中比賽，小學、中學時是常有的事，但成為職業選手後還是第一次，這靠的是氣魄和天賦。」

▲12強中華隊出戰日本隊，近四萬名球迷入場觀賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲12強預賽在台北大巨蛋舉行。（圖／記者林敬旻攝）

關鍵字： 12強棒球日本隊日本武士隊清水達也

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