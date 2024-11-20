西班牙輸了！紅土之王納達爾正式退休　含淚道別：畫下圓滿句號

Rafa Nadal with tears in his eyes as he says goodbye to tennis.



His family is in tears.



We’re all in tears for this man.



The greatest fighter in history… Rafael Nadal Parera.



You. Are. Infinite. ????



????????❤️????????

pic.twitter.com/mMCrqESpLR — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 19, 2024

記者游郁香／綜合報導

38歲的「紅土之王」納達爾(Rafael Nadal)本周來到生涯「最終站」台維斯盃，他今(20)日代表西班牙出戰8強賽，率先登場的他以兩個4比6落敗，最終隊友也沒能完成逆轉，以1勝2敗遭淘汰，也宣告擁有22座大滿貫冠軍的「蠻牛」，正式結束長達23年的輝煌生涯，他含淚與超過1萬名觀眾道別。

There are no words to thank you enough for what you’ve done to the sport.



Gracias, Rafa ❤️@RafaelNadal | #RafaSiempre



pic.twitter.com/PsYuuPbwGb — ATP Tour (@atptour) November 19, 2024

納達爾過去在台維斯盃僅輸過1場單打，得追溯到2004年敗給捷克選手諾瓦克(Jiri Novak)，最後一次參加台維斯盃的「蠻牛」，目前世界排名已滑落到 154，他在今日的西班牙與荷蘭的8強賽率先登場，試圖通過強力發球和偶爾致命正手來縮短比賽時間，可惜沒能奏效。

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▲紅土之王納達爾正式告別賽場。（圖／達志影像／美聯社，下同）

納達爾終場以4比6、4比6敗給贊舒爾普(Botic van de Zandschulp)，隨後登場的「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)以7比6(0)、6比3扳回一城，比賽來到決勝點，艾卡拉茲與葛拉諾勒(Marcel Granollers)搭檔男雙，可惜以6(4)比7、6(3)比7敗給庫霍夫(Wesley Koolhof)、贊舒爾普，西班牙最終以1勝2敗遭荷蘭淘汰，也宣告納達爾輝煌的23年生涯正式畫下句點。

在納達爾最後一場單打比賽結束後，現場超過一萬名球迷高喊著「Rafa、Rafa」向他致敬。

「這是情緒激動的一天，在可能是我職業生涯最後一場單打比賽前感到緊張。 」納達爾坦承，「我沒有比賽的節奏，我對自己已經夠苛刻了，甚至在我贏的時候也如此——今天我不會對自己太嚴厲，這已經是我全部的努力了。」

納達爾眼眶含淚，獻上飛吻道別，他幽默地說，「我在台維斯盃輸了第1場比賽，現在也輸了最後一場比賽，所以我們畫上了一個圓滿的句號。」

納達爾生涯累計1080場單打勝利，曾連912周位居世界前10，高達209周佔據世界第1，他囊括92個單打冠軍、63個紅土單打冠軍、36個大師賽冠軍、30度打進大滿貫決賽，贏得22座大滿貫冠軍，其中14座是法網冠軍，5次年終排名第1，還有2枚奧運金牌。