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西班牙輸了！紅土之王納達爾正式退休　含淚道別：畫下圓滿句號

記者游郁香／綜合報導

38歲的「紅土之王」納達爾(Rafael Nadal)本周來到生涯「最終站」台維斯盃，他今(20)日代表西班牙出戰8強賽，率先登場的他以兩個4比6落敗，最終隊友也沒能完成逆轉，以1勝2敗遭淘汰，也宣告擁有22座大滿貫冠軍的「蠻牛」，正式結束長達23年的輝煌生涯，他含淚與超過1萬名觀眾道別。

納達爾過去在台維斯盃僅輸過1場單打，得追溯到2004年敗給捷克選手諾瓦克(Jiri Novak)，最後一次參加台維斯盃的「蠻牛」，目前世界排名已滑落到 154，他在今日的西班牙與荷蘭的8強賽率先登場，試圖通過強力發球和偶爾致命正手來縮短比賽時間，可惜沒能奏效。

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▲▼紅土之王納達爾正式告別賽場。（圖／達志影像／美聯社）

▲紅土之王納達爾正式告別賽場。（圖／達志影像／美聯社，下同）

納達爾終場以4比6、4比6敗給贊舒爾普(Botic van de Zandschulp)，隨後登場的「小蠻牛」艾卡拉茲(Carlos Alcaraz)以7比6(0)、6比3扳回一城，比賽來到決勝點，艾卡拉茲與葛拉諾勒(Marcel Granollers)搭檔男雙，可惜以6(4)比7、6(3)比7敗給庫霍夫(Wesley Koolhof)、贊舒爾普，西班牙最終以1勝2敗遭荷蘭淘汰，也宣告納達爾輝煌的23年生涯正式畫下句點。

▲▼紅土之王納達爾正式告別賽場。（圖／達志影像／美聯社）

在納達爾最後一場單打比賽結束後，現場超過一萬名球迷高喊著「Rafa、Rafa」向他致敬。

「這是情緒激動的一天，在可能是我職業生涯最後一場單打比賽前感到緊張。 」納達爾坦承，「我沒有比賽的節奏，我對自己已經夠苛刻了，甚至在我贏的時候也如此——今天我不會對自己太嚴厲，這已經是我全部的努力了。」

▲▼紅土之王納達爾正式告別賽場。（圖／達志影像／美聯社）

納達爾眼眶含淚，獻上飛吻道別，他幽默地說，「我在台維斯盃輸了第1場比賽，現在也輸了最後一場比賽，所以我們畫上了一個圓滿的句號。」

納達爾生涯累計1080場單打勝利，曾連912周位居世界前10，高達209周佔據世界第1，他囊括92個單打冠軍、63個紅土單打冠軍、36個大師賽冠軍、30度打進大滿貫決賽，贏得22座大滿貫冠軍，其中14座是法網冠軍，5次年終排名第1，還有2枚奧運金牌。

關鍵字： 網球蠻牛納達爾西班牙

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