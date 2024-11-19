葉保弟甲二出身勉大專生別怕出身低　施子謙當年棄投從打勇於嘗試

記者楊舒帆／台北報導

大專棒球聯賽即將開打，台鋼雄鷹隊球員葉保弟與施子謙19日出席開賽記者會，以過來人身份鼓勵大專球員把握表現機會。兩人分享自身求學與比賽經驗，勉勵學弟們在逆境中成長。

▲施子謙、葉保弟出席大專棒球聯賽記者會。（圖／大專體總提供）

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施子謙回憶起大專時期最難忘的四強賽，「被文化打再見安打，當下很難過，因為大學很少關鍵比賽上場。當下很懊惱，好不容易有證明自己的機會，沒有把握住，但這也成為我努力的動力。」

談到自己特別的棒球生涯，施子謙分享了從打者轉投手又重回打擊的經歷，「本來高中是野手，大一專職投手，到大四打U23中華隊時，遇到郭李建夫教練，林宗毅教練提議我可以當野手。」結果真的重回打者身分，「第一場就先發第五棒，打下第一分打點。算是很奇妙的過程，比多一點嘗試是很好的經驗。」

來自公開二級（甲二）的葉保弟則回憶說，「很多噎，跟同學比賽與台鋼不一樣，四年一起比賽感受到的比賽張力，經驗很可貴。」其中最令他難忘的是帶領球隊從甲二拿下亞軍，成功晉級甲一的那個賽季。「享受與公開一級的比賽學習很多，累積比賽經驗，隨時準備好打職棒。」他也提到一次對戰四強等級的勁旅輔仁大學時，擊出全壘打的喜悅時刻。

葉保弟畢業於現已解散的義守大學，以自主培訓身份加入台鋼雄鷹，經過一番磨練後成功轉為正式球員。這段成長歷程讓他深有所感，他勉勵學弟們，「就算在再不好的球隊，每天練習跟大家一樣時間，每天都精進自己，不要有負面情緒。可能會有不好的成績，但要好好加油！每個球員都會有無限大的能力。」

葉保弟坦言「像是我，也是跌跌撞撞的，今年不太好，但相信明年會更好。」他以自身經歷證明，只要持續努力，即使起點不同，仍然能在職棒舞台上發光發熱。