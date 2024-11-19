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快艇成勇士剋星？交手2敗失誤40次　柯瑞錯失關鍵三分曝敗筆

記者游郁香／綜合報導

一度登上西區龍頭的勇士，今(19)日到快艇主場作客，團隊罰球嚴重失準，總計19罰僅9中，還出現多達19次失誤，加上灣區天王柯瑞(Stephen Curry)與「小手套」培頓二世(Gary Payton II)最後12.1秒接連錯失能追平比數的三分，終場以99比102落敗，本季2次交手快艇都以輸球收場。

勇士今日挾帶10勝2敗的絕佳氣勢到快艇主場踢館，首節就陷入雙位數落後，上半場發生13次失誤，白白送給對手22分，團隊三分命中率也下滑到33%，連罰球都失準，總計10罰4中，以45比56進入下半場。

▲勇士天王柯瑞。（圖／路透）

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▲勇士天王柯瑞。（圖／路透，下同）

持續在快艇背後苦追的勇士，第3節打出27對19的攻勢，將比數逼近到72比75。快艇末節再次拉開分差，比賽最後2分30秒，鮑威爾(Norman Powell)飆進一顆24呎三分，快艇重新取得10分領先，灣區軍團則在威金斯(Andrew Wiggins)與柯瑞攜手搶分之下，回敬7比0反擊，將分差縮小到3分。

終場前35秒，快艇喊出暫停，柯瑞與「小手套」培頓二世接連出手追平三分不進，勇士終場就以99比102飲恨，3連勝遭到終結，吞下本季第3敗，其中2敗都來自快艇，而且這兩場快艇都是「背靠背」第2戰。

▲勇士天王柯瑞。（圖／路透）

勇士這一戰團隊罰球19罰僅9中，命中率是糟糕的47.4%，加上單場19次失誤，造成了重傷害。值得一提的是，勇士本季2場輸給快艇的比賽，總共發生40次失誤，主帥柯爾(Steve Kerr)坦承這是一大敗筆，讓他們付出慘痛代價。

柯爾直言，本季對快艇的2戰是勇士打得「最慢」的比賽，這與快艇的防守以及哈登(James Harden)的進攻風格有關。

此戰攻下26分，7籃板和6助攻的天王柯瑞也提到，快艇的防守非常出色，首節就帶給他們很大的壓力，勇士沒能掌控比賽節奏，反倒打出對手希望看到的節奏。

柯爾還說，他原想在終場前6到8秒喊暫停，但場上局勢太過混亂，實在很難叫暫停，在柯瑞關鍵三分不進後，「小手套」拿到球自信出手，儘管最終沒能命中，仍讓柯爾感到驕傲。

關鍵字： NBA勇士柯瑞快艇哈登柯爾

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