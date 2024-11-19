曾頌恩自嘲「經濟艙老將」　中職爭取雙人座與日本同待遇

▲世界12強棒球賽，曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽中華隊19日啟程前往東京，座位艙等安排引發討論。因出生日期僅晚了一天，重砲手曾頌恩以些微差距不敵捕手戴培峰，被安排至經濟艙，讓他幽默自稱「經濟艙的老將」，中職已向大會爭取雙人座，讓球員坐得更舒適。

根據WBSC統一安排，此次前往日本的班機中，台灣、日本和澳洲三隊各獲分配12個商務艙座位。中華隊商務艙位置主要保留給教練團，選手則依年齡大小分配至白金豪經艙或經濟艙，其中年紀最輕的7位選手必須搭乘經濟艙。

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生於2000年1月8日的曾頌恩，與1月7日出生的戴培峰僅差一天，這微小的差距讓他無緣搭乘豪經艙。曾頌恩苦笑說：「我在那邊一直算，戴培峰還在那邊『謝謝喔』。」他也打趣表示，若受傷退賽的「火球男」古林睿煬（2000年6月12日出生）有隨隊，自己就能「擠進白金的末班車」。

對此，中職副祕書長蔡克斯在社群平台表示，被曾頌恩受訪時的天真可愛逗樂，「我都被他圈粉了」。他同時說明，為照顧經濟艙選手的舒適度，已向大會爭取每位球員都能獲得兩個座位，目前與日本國家隊享有相同待遇。

至於回程因無包機安排，WBSC大會正協助處理機票事宜。蔡副祕書長擔心球隊可能需分批返台，目前正在協調回程包機可能性，希望能確保所有教練與球員都能搭乘商務艙或白金豪經艙，讓大家能更舒適地返國。