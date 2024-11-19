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中華隊最年輕7人搭經濟艙　曾頌恩「1天之差」輸給戴培峰好嘔

記者游郁香／綜合報導

中華隊預計搭乘今(19)日中午的班機飛往日本，備戰世界12強棒球賽4強複賽，班機是由WBSC統一安排，一起出發的台灣、日本和澳洲各只分配到12個商務艙，中華隊最年輕的7位選手只能搭經濟艙，預賽多次扛起4棒重任的曾頌恩，因為生日比捕手戴培峰晚了1天，沒能擠進豪經艙，只能無奈苦笑。

▲ 世界12強棒球賽，曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

▲ 中華隊重砲手曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

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澳洲雖沒能晉級4強，但他們開打前就在日本練球，原本就預定預賽打完後飛到日本再回澳洲，班機由WBSC統一處理，日本、台灣、澳洲各只分到12個商務艙。中華隊的商務席留給教練團，選手依年齡分配到白金(豪經艙)或經濟艙等，最年輕的7人必須搭經濟艙。

▲中華隊1：3惜敗日本，戴培峰打下團隊唯一一分。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊捕手戴培峰。（圖／記者林敬旻攝）

中華隊重砲手曾頌恩2000年1月8日出生，捕手戴培峰的生日則是2000年1月7日，比戴培峰晚1天出生的曾頌恩因此沒能擠進豪經艙，以1天之差淪為「經濟艙老鳥」，他扼腕表示，「我在那邊一直算，戴培峰還在那邊『謝謝喔』。」

曾頌恩苦笑說，雖然只是「一艙之隔」，但心情差很多，「古林(睿煬)沒有打，古林有打的話，我也是這樣擠進白金的末班車。」因傷退賽的「火球男」古林睿煬的生日是2000年6月12日。

除了曾頌恩，中華隊其他6名搭乘經濟艙的選手如下：

24歲的張政禹(2000年6月8日)
24歲的江坤宇(2000年7月4日)
24歲的莊昕諺(2000年10月19日)
23歲的邱智呈(2000年11月26日)
23歲的王志煊(2001年9月5日)
21歲的林昱珉(2003年7月12日)

關鍵字： 12強中華隊棒球曾頌恩戴培峰

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