大物出沒！松坂大輔擔任日古大戰球評　天母球場幫球迷簽名

▲松坂大輔為經典賽開球。（圖／路透）

體育中心／綜合報導

「平成怪物」松坂大輔這次世界棒球12強賽來台，昨天（17日）在天母球場擔任《朝日電視台》日本對古巴的球評，比賽前還幫球迷簽名。

松坂大輔這次與古田敦也都是應《朝日電視台》邀請來台擔任球評，他在15日的日本與韓國之戰那一天來台，一到球場就受到關注，坐在觀眾席上觀看日韓大戰。

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日韓大戰結束後，松坂大輔走出大巨蛋，馬上就被熱情的球迷包圍，球迷驚喜說：「松坂大輔耶！」松坂大輔一直保持微笑，在工作人員引導下往前走，工作人員說：「不好意思，他今天剛來台灣，比較累一點，請大家給他一點時間。」

松坂大輔15日來台時，以剛來台需要休息，婉拒台灣與韓國媒體訪問，在棒協協調後，原本敲定16日台日大戰賽前下午5點45分在台北大巨蛋受訪，台灣媒體早早就到現場等待。

但在下午5點半左右，因為塞車訪問延後舉行，等到約6點18分，表達不開放影音採訪，5分鐘過後，松坂大輔以沒想到媒體採訪陣仗太龐大，今天穿著相當輕便，最後婉拒未接受聯訪，

棒協本來改在17日日本與古巴賽前，以正式服裝受訪，但17日當天的訪問最後也取消。

松坂大輔與古田敦也17日擔任天母球場日本與古巴比賽《朝日電視台》的球評，現場球迷形容是「有大物出沒」，松坂大輔利用開打前空檔，很親民地幫球迷簽名。

松坂大輔在台灣擁有高名氣，日職生涯有114勝，2006年球季結束後入札制度挑戰大聯盟，2007年加盟紅襪隊，一直待到2012年，隨後陸續效力守護者隊、大都會隊，2015年返回日本加盟軟銀鷹、中日龍、西武獅，2021年球員生涯引退。