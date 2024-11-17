不斷更新／林立3安猛打、陳傑憲補刀安打　中華擴大5以1領先

▲世界12強棒球賽，潘傑楷建功帶回第一分。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中華隊16日對戰澳洲隊，攸關晉級的關鍵戰役，潘傑楷首局適時二壘安打中華隊先馳得點，林立2局上再換投後適時安打再下一城，中華隊2比0領先。郭俊麟2局下連3K解決危機，但3局下遭澳洲9棒開轟，追成1比2。曾頌恩4局上二壘安打進帳2分擴大至4比1。郭俊麟投3.2局退場，莊昕諺接替霸氣飆三振凍結澳洲攻勢。

中華隊5局上進攻，兩出局後陳晨威靠游擊手失誤上壘，再換第六任投手麥格拉斯（Daniel McGrath），林立掃出安打攻佔一、二壘，陳傑憲再敲安打進帳1分。擴大至5比1領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

首局中華隊進攻，陳晨威敲出一壘滾地球，林立擊出右外野飛球，遭到肯內利（Tim Kennelly）滑接美技接殺，陳傑憲賽前11打數7支安打，第一打席選到保送，演出盜壘成功攻佔得點圈。潘傑楷適時二壘安打中華隊先馳得點。



1局下，大聯盟狀元巴札納（Travis Bazzana）敲中外野安打， 懷特菲爾德（Aaron Whitefield）短打遭到捕手接殺。郭俊麟飆三振後林家正盜壘阻殺，阻擋澳洲攻勢。

▲世界12強棒球賽，林立。（圖／記者李毓康攝）

2局上，李凱威保送靠暴投攻佔二壘。澳洲立刻決定換投，左側投甘迺迪（Jon Kennedy）接替，打擊教練彭政閔馬上帶情蒐資料，讓林立與陳傑憲、陳晨威場邊進行討論。陳晨威擊球打到投手手套彈到游擊無法及時處理，中華隊趁機攻佔一、三壘，林立掃出穿越二、游安打再下一城，中華隊2比0領先。





▲世界12強棒球賽，郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）

郭俊麟2局下連續遭到溫格羅夫（Rixon Wingrove）、肯內利（Tim Kennelly）安打，回穩3球三振喬治（Darryl George），與霍爾（Alex Hall）纏鬥到好球數後飆出三振，帕金斯（Robbie Perkins）也飆三振。

中華隊3局上攻勢再起，曾頌恩保送，潘傑楷短打，靠對方投手失誤攻佔二、三壘，第二任投手甘迺迪（Jon Kennedy）解決2打者，但澳洲再上韋恩（Coen Wynne）登板解危。

郭俊麟3局下遭到馬奎爾（Solomon Maguire）全壘打，失1分，追成1比2。

中華隊4局上進攻，江坤宇右手臂挨觸身球保送，澳洲再換第四任投手索普（Lewis Thorpe），陳晨威敲三壘強勁飛球遭到美技接殺，江坤宇回壘不及遭到刺殺。



隨後林立敲安打盜壘成功，陳傑憲保送上壘，曾頌恩掃出二壘安打進帳2分擴大至4比1，也是本屆中華隊第4棒第一支安打。潘傑楷追加安打，攻佔一、三壘，逼得澳洲再換第五任投手霍蘭德（Sam Holland）止血。

4局下江坤宇退場，張政禹替補守游擊，郭俊麟續投，1出局遭到肯內利（Tim Kennelly）敲二壘安打，張政禹守住游擊滾地球，郭俊麟投出邊邊角角的球未獲韓國籍主審青睞，形成保送。

郭俊麟主投3.2局，被敲5支安打，包含1轟，失1分，奪5次三振，有1次保送，最快球速149公里。由「眼鏡哥」莊昕諺接替，面對一、二跑者危機，對帕金斯（Robbie Perkins）滿球數飆K凍結攻勢。

▲ 世界12強棒球賽，曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）



