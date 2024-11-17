12強台澳關鍵戰役運彩賠率出爐！　一面倒看好中華隊

▲中華隊對澳洲先發投手郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

中華隊在世界12強棒球賽B組預賽，取得2勝1敗暫居分組第2，今(17日)晚對上澳洲一役只要能贏，加上另一邊至今全勝的日本擊敗古巴，台日將攜手前進4強。根據台灣運彩賠率，中華隊不讓分的賠率只有1.25，等於買100元贏球只能拿回125元，大盤一面倒看好中華隊勝出。

中華隊今晚出戰澳洲、日本對上古巴，這兩場將是決定晉級4強的關鍵戰役。日本若贏古巴，戰績變成4勝0敗、古巴則是1勝3敗，日本確定以分組第一闖進4強。而中華隊若打敗澳洲，戰績來到3勝1敗，加上日本贏古巴，中華隊也將挺進4強。

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中華隊派出郭俊麟擔任先發投手，先發陣容沒有變動，只有「棒次微調」，曾頌恩重返先發第4棒，潘傑楷改打第5棒，朱育賢排到第6棒，林家正棒次往後變第8棒，李凱威從第8棒升為第7棒。

▲中華隊郭俊麟。（圖／記者林敬旻攝）

台澳大戰的台灣運彩賠率出爐，中華隊不讓分賠率僅1.25，澳洲不讓分賠率則高達2.5，顯示大盤與球迷都一面倒看好中華隊勝出。

根據目前的盤口，中華隊讓出2.5分，賠率為1.75，而澳洲則是受讓2.5分，賠率為1.67，顯然有更多的人選擇在讓分選項中購買澳洲隊。

另外，大小分的設定則落在8.5分。這意味著，如果比賽的總分超過或低於這個數字，則會影響賭盤的結果。至於第1局的不讓分賽事，中華隊的賠率為2.1，澳洲的賠率為3.8，和局的賠率則為1.5。

中華隊先發打線：

1、左外 陳晨威

2、右外 林立

3、中外 陳傑憲

4、指定 曾頌恩

5、三壘 潘傑楷

6、一壘 朱育賢

7、二壘 李凱威

8、捕手 林家正

9、游擊 江坤宇