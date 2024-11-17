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林立《洛克人》應援響徹大巨蛋　日網感動：究竟多喜歡日本啊！

▲中華隊林立。（圖／記者林敬旻攝）

▲中華隊林立。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／綜合報導

世界12強賽16日預賽，中華隊雖以1比3不敵日本隊，但全場4萬名觀眾依舊熱情應援到最後一刻。據日媒《THE ANSWER》報導，當現場DJ播放任天堂經典遊戲《洛克人》配樂時，引發日本網友「究竟有多喜歡日本啊!?」的熱烈討論。

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日媒《THE ANSWER》沒有提到的是，其實這首歌是中華隊第2棒林立的專屬應援曲。台灣啦啦隊是棒球賽事的一大特色，這次在台北巨蛋的演出再次獲得國際關注。除了傳統的應援曲目外，現場更巧妙融入80年代紅白機遊戲《洛克人》的配樂。

這段充滿復古感的遊戲音樂立刻引起日本網友熱烈迴響，在X平台（前身為Twitter）掀起討論潮。許多日本網友紛紛留言：「太感動了」、「這是我們的青春回憶」、「台灣真的很了解日本」，甚至有人感性直呼「想哭」。

《洛克人》系列遊戲在1987年首次發行後，不只在日本本土爆紅，在台灣也有大量擁護者。這首來自《洛克人2》的懷利關卡配樂，被許多玩家視為系列代表作之一。

其實樂天桃猿過去經常與日本職棒交流，熟悉桃猿的日本球迷都知道這首應援曲。今年樂天桃猿春訓時曾到宮崎與軟銀、歐力士進行交流賽，在「台日大戰」觀眾席上，擁有16萬訂閱的YouTuber「B-モレル」也隨著這首應援曲哼唱，並提到今年3月在宮崎時就曾聽過這首歌。

▲▼曾豪駒、林立接受TBS訪問 。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林立接受日本電視台TBS訪問 。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 中華隊啦啦隊洛克人應援曲日本網友

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