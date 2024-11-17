才木浩人首秀飆速壓制台灣　大巨蛋破3萬球迷應援：當作為我加油

▲日本隊投手才木浩人。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊舒帆／台北報導

世界12強賽B組預賽，日本16日擊敗台灣，先發投手才木浩人主投5.2局無失分，國際賽初登板就奪下勝投，而且說局就150公里以上速球連發。

才木浩人賽前曾提過，期待讓台北大巨蛋變得安靜。實際體驗破3萬人的觀戰現場，他坦言：「反而以他們在為我加油的心情投球。」

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從第一局就全速開動。「從一開始就要全力以赴」。對首位打者陳晨威投出全部6球都超過150公里的直球，製造一壘方向滾地球出局。二出局一壘有人時，馬上取得球數領先，最後用指叉球讓對手揮空。

日媒《日刊體育》報導指出，他強勁的速球在國際賽場上依然銳不可當。本季在大聯盟先發投手中都找不到的每分鐘2700轉以上的轉速連發。從189公分的高挑身材投下的角度球路，不斷對打者施加壓力。



才木浩人留下一、二壘跑者交給鈴木昭汰，在對方回到休息室時，才木浩人第一個跑去致意。對此他表示：「把不好的情況交給他，但他撐住了，對中繼投手只有感謝。」

才木浩人此戰被敲3安打無失分，奪5K，有2次保送。他表示，「得到3分援護，讓我能以輕鬆的心情投球。雖然台灣應援聲勢很驚人，最後雖然有點用力過猛，但能無失分結束很開心。」

日本監督井端弘和表示，「能贏下比賽真的很好，投手群表現非常出色。」對於作為客場，在充滿熱情且迴盪著台灣觀眾熱烈加油聲的球場氛圍，他回顧道，「因為台灣的應援聲勢實在太驚人，雖然無法完全按照計畫調配比賽，但球員們都表現得很出色。」

關於先發投手才木浩人的優質表現，井端弘和說，「能夠投出0失分後回到休息室是非常好的表現，也很期待他下一次的先發。」他也談到接下來的比賽，「雖然選手們也開始感到疲勞，可能無法完全按照計畫進行，但我們希望能靠全隊的力量一起度過難關。」展現了對未來賽事的決心。